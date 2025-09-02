Više o LAYER

LAYER Informacije o cijeni

LAYER Bijela knjiga

LAYER Službena web stranica

LAYER Tokenomija

LAYER Prognoza cijena

LAYER Povijest

Vodič za kupnju LAYER

Konverter LAYER u fiducijarnu valutu

LAYER Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Solayer Logotip

Solayer Cijena(LAYER)

1 LAYER u USD cijena uživo:

$0.4986
$0.4986$0.4986
-1.77%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Solayer (LAYER)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:00:07 (UTC+8)

Solayer (LAYER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.4932
$ 0.4932$ 0.4932
24-satna najniža cijena
$ 0.5317
$ 0.5317$ 0.5317
24-satna najviša cijena

$ 0.4932
$ 0.4932$ 0.4932

$ 0.5317
$ 0.5317$ 0.5317

$ 3.3956620412069185
$ 3.3956620412069185$ 3.3956620412069185

$ 0.5013254902700109
$ 0.5013254902700109$ 0.5013254902700109

-0.82%

-1.77%

-1.92%

-1.92%

Solayer (LAYER) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.498. Tijekom protekla 24 sata, LAYERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.4932 i najviše cijene $ 0.5317, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LAYER je $ 3.3956620412069185, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.5013254902700109.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LAYER se promijenio za -0.82% u posljednjih sat vremena, -1.77% u posljednjih 24 sata i -1.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solayer (LAYER)

No.277

$ 141.24M
$ 141.24M$ 141.24M

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

$ 498.00M
$ 498.00M$ 498.00M

283.62M
283.62M 283.62M

999,999,570.4046144
999,999,570.4046144 999,999,570.4046144

0.01%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solayer je $ 141.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.27M. Količina u optjecaju LAYER je 283.62M, s ukupnom količinom od 999999570.4046144. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 498.00M.

Solayer (LAYER) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Solayer za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.008984-1.77%
30 dana$ -0.0905-15.38%
60 dana$ -0.1544-23.67%
90 dana$ -0.3291-39.79%
Solayer promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LAYER od $ -0.008984 (-1.77%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Solayer 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0905 (-15.38%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Solayer 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LAYER od $ -0.1544 (-23.67%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Solayer 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.3291 (-39.79%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Solayer (LAYER)?

Pogledajte Solayer stranicu Povijest cijena sada.

Što je Solayer (LAYER)

Solayer has built the largest Solana restaking platform to scale network throughput. Solayer is building a hardware-accelerated network to horizontally scale a single execution SVM machine into multi-executor clusters, connected via InfiniBand's RDMA technology for ultra-low-latency, high-speed communication. Solayer Network has shared security with Solana, leveraging restaked SOL.

Solayer dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Solayer ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LAYER dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Solayer na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Solayer učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Solayer Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Solayer (LAYER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Solayer (LAYER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Solayer.

Provjerite Solayer predviđanje cijene sada!

Solayer (LAYER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Solayer (LAYER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LAYER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Solayer (LAYER)

Tražiš kako kupiti Solayer? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Solayer na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LAYER u lokalnim valutama

1 Solayer(LAYER) u VND
13,104.87
1 Solayer(LAYER) u AUD
A$0.75696
1 Solayer(LAYER) u GBP
0.36354
1 Solayer(LAYER) u EUR
0.4233
1 Solayer(LAYER) u USD
$0.498
1 Solayer(LAYER) u MYR
RM2.10156
1 Solayer(LAYER) u TRY
20.47776
1 Solayer(LAYER) u JPY
¥73.206
1 Solayer(LAYER) u ARS
ARS$685.95018
1 Solayer(LAYER) u RUB
40.12386
1 Solayer(LAYER) u INR
43.824
1 Solayer(LAYER) u IDR
Rp8,163.93312
1 Solayer(LAYER) u KRW
693.5895
1 Solayer(LAYER) u PHP
28.44576
1 Solayer(LAYER) u EGP
￡E.24.16794
1 Solayer(LAYER) u BRL
R$2.70414
1 Solayer(LAYER) u CAD
C$0.68226
1 Solayer(LAYER) u BDT
60.52194
1 Solayer(LAYER) u NGN
762.63222
1 Solayer(LAYER) u COP
$1,999.99788
1 Solayer(LAYER) u ZAR
R.8.7648
1 Solayer(LAYER) u UAH
20.60226
1 Solayer(LAYER) u VES
Bs72.708
1 Solayer(LAYER) u CLP
$483.06
1 Solayer(LAYER) u PKR
Rs141.11328
1 Solayer(LAYER) u KZT
268.02858
1 Solayer(LAYER) u THB
฿16.09038
1 Solayer(LAYER) u TWD
NT$15.24876
1 Solayer(LAYER) u AED
د.إ1.82766
1 Solayer(LAYER) u CHF
Fr0.3984
1 Solayer(LAYER) u HKD
HK$3.87942
1 Solayer(LAYER) u AMD
֏190.36548
1 Solayer(LAYER) u MAD
.د.م4.47204
1 Solayer(LAYER) u MXN
$9.28272
1 Solayer(LAYER) u SAR
ريال1.8675
1 Solayer(LAYER) u PLN
1.81272
1 Solayer(LAYER) u RON
лв2.15634
1 Solayer(LAYER) u SEK
kr4.67622
1 Solayer(LAYER) u BGN
лв0.82668
1 Solayer(LAYER) u HUF
Ft168.07002
1 Solayer(LAYER) u CZK
10.3833
1 Solayer(LAYER) u KWD
د.ك0.15189
1 Solayer(LAYER) u ILS
1.6683
1 Solayer(LAYER) u AOA
Kz453.96186
1 Solayer(LAYER) u BHD
.د.ب0.187248
1 Solayer(LAYER) u BMD
$0.498
1 Solayer(LAYER) u DKK
kr3.17226
1 Solayer(LAYER) u HNL
L13.02768
1 Solayer(LAYER) u MUR
22.8084
1 Solayer(LAYER) u NAD
$8.74488
1 Solayer(LAYER) u NOK
kr4.98
1 Solayer(LAYER) u NZD
$0.84162
1 Solayer(LAYER) u PAB
B/.0.498
1 Solayer(LAYER) u PGK
K2.10654
1 Solayer(LAYER) u QAR
ر.ق1.81272
1 Solayer(LAYER) u RSD
дин.49.83486

Solayer Resurs

Za dublje razumijevanje Solayer, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Solayer web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Solayer

Koliko Solayer (LAYER) vrijedi danas?
Cijena LAYER uživo u USD je 0.498 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LAYER u USD?
Trenutačna cijena LAYER u USD je $ 0.498. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Solayer?
Tržišna kapitalizacija za LAYER je $ 141.24M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LAYER?
Količina u optjecaju za LAYER je 283.62M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LAYER?
LAYER je postigao ATH cijenu od 3.3956620412069185 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LAYER?
LAYER je vidio ATL cijenu od 0.5013254902700109 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LAYER?
24-satni obujam trgovanja za LAYER je $ 1.27M USD.
Hoće li LAYER još narasti ove godine?
LAYER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LAYER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:00:07 (UTC+8)

Solayer (LAYER) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

LAYER u USD kalkulator

Iznos

LAYER
LAYER
USD
USD

1 LAYER = 0.498 USD

Trgujte LAYER

LAYERUSDT
$0.4986
$0.4986$0.4986
-1.73%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine