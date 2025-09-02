Što je Solayer (LAYER)

Solayer has built the largest Solana restaking platform to scale network throughput. Solayer is building a hardware-accelerated network to horizontally scale a single execution SVM machine into multi-executor clusters, connected via InfiniBand's RDMA technology for ultra-low-latency, high-speed communication. Solayer Network has shared security with Solana, leveraging restaked SOL.

Solayer Resurs

Za dublje razumijevanje Solayer, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Solayer Koliko Solayer (LAYER) vrijedi danas? Cijena LAYER uživo u USD je 0.498 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena LAYER u USD? $ 0.498 . Provjerite Trenutačna cijena LAYER u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Solayer? Tržišna kapitalizacija za LAYER je $ 141.24M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za LAYER? Količina u optjecaju za LAYER je 283.62M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LAYER? LAYER je postigao ATH cijenu od 3.3956620412069185 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LAYER? LAYER je vidio ATL cijenu od 0.5013254902700109 USD . Koliki je obujam trgovanja za LAYER? 24-satni obujam trgovanja za LAYER je $ 1.27M USD . Hoće li LAYER još narasti ove godine? LAYER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LAYER predviđanje cijene za detaljniju analizu.

