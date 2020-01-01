Loomlay (LAY) Tokenomika

Loomlay (LAY) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Loomlay (LAY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Loomlay (LAY) Informacije

Loomlay enables the creation and monetization of AI agents for web3 through a no-code framework. These agents are self-improving, accessible from anywhere, and designed for collaboration, paving the way for AI-augmented teams.

Službena web stranica:
https://loomlay.com/
Bijela knjiga:
https://dev.loomlay.com/
Istraživač blokova:
https://basescan.org/token/0xb89D354AD1b0d95a48b3De4607F75a8cD710c1bA

Loomlay (LAY) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Loomlay (LAY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00
Ukupna količina:
$ 465.81M
$ 465.81M
Količina u optjecaju:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 7.39M
$ 7.39M
Povijesni maksimum:
$ 0.0445
$ 0.0445
Povijesni minimum:
$ 0.002601434290529499
$ 0.002601434290529499
Trenutna cijena:
$ 0.01587
$ 0.01587

Loomlay (LAY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Loomlay (LAY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj LAY tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja LAY tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku LAY tokena, istražite LAY cijenu tokena uživo!

Kako kupiti LAY

Jeste li zainteresirani za dodavanje Loomlay (LAY) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje LAY, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Loomlay (LAY) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena LAY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

LAY Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide LAY? Naša LAY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

