Landshare (LANDSHARE) Informacije Landshare brings real estate to the blockchain, enabling seamless investment in Real World Assets(RWAs) with a suite of additional DeFi features. Službena web stranica: https://landshare.io/ Bijela knjiga: https://www.landshare.io/Whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xA73164DB271931CF952cBaEfF9E8F5817b42fA5C Kupi LANDSHARE odmah!

Landshare (LANDSHARE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Landshare (LANDSHARE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.31M $ 2.31M $ 2.31M Ukupna količina: $ 6.34M $ 6.34M $ 6.34M Količina u optjecaju: $ 5.34M $ 5.34M $ 5.34M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.33M $ 4.33M $ 4.33M Povijesni maksimum: $ 6.152 $ 6.152 $ 6.152 Povijesni minimum: $ 0.4131348791432006 $ 0.4131348791432006 $ 0.4131348791432006 Trenutna cijena: $ 0.433 $ 0.433 $ 0.433 Saznajte više o cijeni Landshare (LANDSHARE)

Landshare (LANDSHARE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Landshare (LANDSHARE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LANDSHARE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LANDSHARE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LANDSHARE tokena, istražite LANDSHARE cijenu tokena uživo!

