Landshare (LANDSHARE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.482. Tijekom protekla 24 sata, LANDSHAREtrgovalo je između najniže cijene $ 0.48 i najviše cijene $ 0.522, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LANDSHARE je $ 12.46164614625564, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.4131348791432006.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LANDSHARE se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -3.79% u posljednjih 24 sata i -10.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Landshare (LANDSHARE)
No.1694
$ 2.58M
$ 2.60K
$ 4.82M
5.34M
10,000,000
6,338,496.82375837
53.42%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Landshare je $ 2.58M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.60K. Količina u optjecaju LANDSHARE je 5.34M, s ukupnom količinom od 6338496.82375837. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.82M.
Landshare (LANDSHARE) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Landshare za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.01899
-3.79%
30 dana
$ -0.097
-16.76%
60 dana
$ -0.069
-12.53%
90 dana
$ -0.191
-28.39%
Landshare promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u LANDSHARE od $ -0.01899 (-3.79%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Landshare 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.097 (-16.76%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Landshare 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LANDSHARE od $ -0.069 (-12.53%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Landshare 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.191 (-28.39%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Landshare (LANDSHARE)?
Landshare brings real estate to the blockchain, enabling seamless investment in Real World Assets(RWAs) with a suite of additional DeFi features.
Landshare Predviđanje cijene (USD)
Kako kupiti Landshare (LANDSHARE)
