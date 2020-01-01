Outlanders (LAND) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Outlanders (LAND), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Outlanders (LAND) Informacije Outlanders, an open-world, low-poly style MMORPG, is onboarding Web2 gamers to Web3 without the need for prior blockchain education. Play, conquer, and earn immediately in the most hyped game genre in the gaming market. Službena web stranica: https://outlanders.com/ Bijela knjiga: https://outlanders.com/docs/Outlanders_Whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x1E34fcc9a67E05D4bEED8C6a70F98C3E4D1e1e96 Kupi LAND odmah!

Outlanders (LAND) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Outlanders (LAND), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Povijesni maksimum: $ 0.0185 $ 0.0185 $ 0.0185 Povijesni minimum: $ 0.00046422811309628 $ 0.00046422811309628 $ 0.00046422811309628 Trenutna cijena: $ 0.000581 $ 0.000581 $ 0.000581 Saznajte više o cijeni Outlanders (LAND)

Outlanders (LAND) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Outlanders (LAND) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LAND tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LAND tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LAND tokena, istražite LAND cijenu tokena uživo!

Kako kupiti LAND Jeste li zainteresirani za dodavanje Outlanders (LAND) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje LAND, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati LAND na MEXC-u odmah!

Outlanders (LAND) Povijest cijena Analiza povijesti cijena LAND pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite LAND povijest cijena odmah!

LAND Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LAND? Naša LAND stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LAND predviđanje cijene tokena odmah!

