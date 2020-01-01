LAKE (LAK3) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LAKE (LAK3), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LAKE (LAK3) Informacije LAKE is a pioneering Real-World Asset (RWA) project redefining how the global water economy operates. LAKE leverages blockchain technology to invite +8 billion passive consumers to participate and enjoy the benefits of a reshaped Water Economy. With its RWA ecosystem, LAKE connects water sources directly to consumers and businesses through blockchain-powered solutions, fostering transparency, accessibility, and new financial opportunities for all stakeholders. Službena web stranica: https://lak3.io/ Bijela knjiga: https://files.lak3.io/LAKE_Whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x13d074303c95a34d304f29928dc8a16dec797e9e Kupi LAK3 odmah!

LAKE (LAK3) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LAKE (LAK3), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 199.03M $ 199.03M $ 199.03M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 228.86M $ 228.86M $ 228.86M Povijesni maksimum: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Povijesni minimum: $ 0.19592064264773057 $ 0.19592064264773057 $ 0.19592064264773057 Trenutna cijena: $ 0.2409 $ 0.2409 $ 0.2409 Saznajte više o cijeni LAKE (LAK3)

LAKE (LAK3) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LAKE (LAK3) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LAK3 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LAK3 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LAK3 tokena, istražite LAK3 cijenu tokena uživo!

