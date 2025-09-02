Više o LAK3

LAKE Logotip

LAKE Cijena(LAK3)

1 LAK3 u USD cijena uživo:

-1.65%1D
Grafikon aktualnih cijena LAKE (LAK3)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:53:08 (UTC+8)

LAKE (LAK3) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.88%

-1.65%

-10.73%

-10.73%

LAKE (LAK3) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.238. Tijekom protekla 24 sata, LAK3trgovalo je između najniže cijene $ 0.2375 i najviše cijene $ 0.2499, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LAK3 je $ 1.898046926606538, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.19592064264773057.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LAK3 se promijenio za -0.88% u posljednjih sat vremena, -1.65% u posljednjih 24 sata i -10.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LAKE (LAK3)

No.4251

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija LAKE je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 28.93K. Količina u optjecaju LAK3 je 0.00, s ukupnom količinom od 199030306. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 226.10M.

LAKE (LAK3) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena LAKE za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.003993-1.65%
30 dana$ +0.0251+11.78%
60 dana$ +0.0106+4.66%
90 dana$ -0.046-16.20%
LAKE promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LAK3 od $ -0.003993 (-1.65%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

LAKE 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0251 (+11.78%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

LAKE 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LAK3 od $ +0.0106 (+4.66%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

LAKE 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.046 (-16.20%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena LAKE (LAK3)?

Pogledajte LAKE stranicu Povijest cijena sada.

Što je LAKE (LAK3)

LAKE is a pioneering Real-World Asset (RWA) project redefining how the global water economy operates. LAKE leverages blockchain technology to invite +8 billion passive consumers to participate and enjoy the benefits of a reshaped Water Economy. With its RWA ecosystem, LAKE connects water sources directly to consumers and businesses through blockchain-powered solutions, fostering transparency, accessibility, and new financial opportunities for all stakeholders.

LAKE dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje LAKE ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LAK3 dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o LAKE na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje LAKE učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

LAKE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će LAKE (LAK3) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših LAKE (LAK3) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za LAKE.

Provjerite LAKE predviđanje cijene sada!

LAKE (LAK3) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike LAKE (LAK3) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LAK3 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti LAKE (LAK3)

Tražiš kako kupiti LAKE? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti LAKE na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LAK3 u lokalnim valutama

LAKE Resurs

Za dublje razumijevanje LAKE, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena LAKE web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o LAKE

Koliko LAKE (LAK3) vrijedi danas?
Cijena LAK3 uživo u USD je 0.238 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LAK3 u USD?
Trenutačna cijena LAK3 u USD je $ 0.238. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija LAKE?
Tržišna kapitalizacija za LAK3 je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LAK3?
Količina u optjecaju za LAK3 je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LAK3?
LAK3 je postigao ATH cijenu od 1.898046926606538 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LAK3?
LAK3 je vidio ATL cijenu od 0.19592064264773057 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LAK3?
24-satni obujam trgovanja za LAK3 je $ 28.93K USD.
Hoće li LAK3 još narasti ove godine?
LAK3 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LAK3 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:53:08 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

