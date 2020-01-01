Laika (LAIKAL2) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Laika (LAIKAL2), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Laika (LAIKAL2) Informacije Laïka is the first Layer 2 on Dogecoin designed to enhance the use of native Dogecoin assets. Our mission is to unlock the potential of Dogecoin assets and bring DogFi (DeFi on $DOGE) to the cryptospace. Službena web stranica: https://laikachain.dog/ Bijela knjiga: https://litepaper.laikachain.dog/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x19E1F2f837a3b90EBd0730cb6111189Be0E1b6D6 Kupi LAIKAL2 odmah!

Laika (LAIKAL2) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Laika (LAIKAL2), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.88M $ 12.88M $ 12.88M Povijesni maksimum: $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 Povijesni minimum: $ 0.030880648400825817 $ 0.030880648400825817 $ 0.030880648400825817 Trenutna cijena: $ 0.12881 $ 0.12881 $ 0.12881 Saznajte više o cijeni Laika (LAIKAL2)

Laika (LAIKAL2) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Laika (LAIKAL2) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LAIKAL2 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LAIKAL2 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LAIKAL2 tokena, istražite LAIKAL2 cijenu tokena uživo!

Laika (LAIKAL2) Povijest cijena Analiza povijesti cijena LAIKAL2 pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite LAIKAL2 povijest cijena odmah!

