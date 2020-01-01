Milady Meme Coin (LADYS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Milady Meme Coin (LADYS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Milady Meme Coin (LADYS) Informacije LADYS is a self-organised meme coin of Milady NFT collection. Službena web stranica: https://milady.gg Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x12970E6868f88f6557B76120662c1B3E50A646bf Kupi LADYS odmah!

Milady Meme Coin (LADYS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Milady Meme Coin (LADYS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 22.01M $ 22.01M $ 22.01M Ukupna količina: $ 888.00T $ 888.00T $ 888.00T Količina u optjecaju: $ 734.37T $ 734.37T $ 734.37T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 26.61M $ 26.61M $ 26.61M Povijesni maksimum: $ 0.00000043477 $ 0.00000043477 $ 0.00000043477 Povijesni minimum: $ 0.000000000291162732 $ 0.000000000291162732 $ 0.000000000291162732 Trenutna cijena: $ 0.00000002997 $ 0.00000002997 $ 0.00000002997 Saznajte više o cijeni Milady Meme Coin (LADYS)

Milady Meme Coin (LADYS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Milady Meme Coin (LADYS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LADYS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LADYS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LADYS tokena, istražite LADYS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti LADYS Jeste li zainteresirani za dodavanje Milady Meme Coin (LADYS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje LADYS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati LADYS na MEXC-u odmah!

Milady Meme Coin (LADYS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena LADYS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite LADYS povijest cijena odmah!

LADYS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LADYS? Naša LADYS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LADYS predviđanje cijene tokena odmah!

