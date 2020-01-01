Kaizen Finance (KZEN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kaizen Finance (KZEN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kaizen Finance (KZEN) Informacije Kaizen Finance is a token lifecycle management platform for token creation and management, boosting project fair launch and letting Kaizen.Finance community to invest in top-notch projects. It gives any project a no-code solution to manage tokens from point zero and right to the moon! Službena web stranica: https://kaizen.finance Bijela knjiga: https://kaizen.finance/assets/white-papers/The%20Kaizen%20Protocol%20Wite%20paper%20v4%202021.pdf Istraživač blokova: https://solscan.io/token/kZEn3aDxEzcFADPe2VQ6WcJRbS1hVGjUcgCw4HiuYSU Kupi KZEN odmah!

Kaizen Finance (KZEN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kaizen Finance (KZEN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 216.95K $ 216.95K $ 216.95K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 428.76M $ 428.76M $ 428.76M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 506.00K $ 506.00K $ 506.00K Povijesni maksimum: $ 0.1008 $ 0.1008 $ 0.1008 Povijesni minimum: $ 0.000502542103236285 $ 0.000502542103236285 $ 0.000502542103236285 Trenutna cijena: $ 0.000506 $ 0.000506 $ 0.000506 Saznajte više o cijeni Kaizen Finance (KZEN)

Kaizen Finance (KZEN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kaizen Finance (KZEN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KZEN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KZEN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KZEN tokena, istražite KZEN cijenu tokena uživo!

