Kaizen Finance Cijena(KZEN)

1 KZEN u USD cijena uživo:

$0.000504
$0.000504
-0.19%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Kaizen Finance (KZEN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:52:33 (UTC+8)

Kaizen Finance (KZEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000499
$ 0.000499
24-satna najniža cijena
$ 0.000705
$ 0.000705
24-satna najviša cijena

$ 0.000499
$ 0.000499

$ 0.000705
$ 0.000705

$ 0.2235280266015622
$ 0.2235280266015622

$ 0.000502542103236285
$ 0.000502542103236285

-0.79%

-0.19%

-0.99%

-0.99%

Kaizen Finance (KZEN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000504. Tijekom protekla 24 sata, KZENtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000499 i najviše cijene $ 0.000705, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KZEN je $ 0.2235280266015622, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000502542103236285.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KZEN se promijenio za -0.79% u posljednjih sat vremena, -0.19% u posljednjih 24 sata i -0.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kaizen Finance (KZEN)

No.2685

$ 216.09K
$ 216.09K

$ 43.52K
$ 43.52K

$ 504.00K
$ 504.00K

428.76M
428.76M

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kaizen Finance je $ 216.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 43.52K. Količina u optjecaju KZEN je 428.76M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 504.00K.

Kaizen Finance (KZEN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Kaizen Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000096-0.19%
30 dana$ +0.000004+0.80%
60 dana$ -0.000035-6.50%
90 dana$ -0.000039-7.19%
Kaizen Finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u KZEN od $ -0.00000096 (-0.19%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Kaizen Finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000004 (+0.80%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Kaizen Finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KZEN od $ -0.000035 (-6.50%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Kaizen Finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000039 (-7.19%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Kaizen Finance (KZEN)?

Pogledajte Kaizen Finance stranicu Povijest cijena sada.

Što je Kaizen Finance (KZEN)

Kaizen Finance is a token lifecycle management platform for token creation and management, boosting project fair launch and letting Kaizen.Finance community to invest in top-notch projects. It gives any project a no-code solution to manage tokens from point zero and right to the moon!

Kaizen Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Kaizen Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti KZEN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Kaizen Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Kaizen Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Kaizen Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kaizen Finance (KZEN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kaizen Finance (KZEN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kaizen Finance.

Provjerite Kaizen Finance predviđanje cijene sada!

Kaizen Finance (KZEN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kaizen Finance (KZEN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KZEN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Kaizen Finance (KZEN)

Tražiš kako kupiti Kaizen Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Kaizen Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

KZEN u lokalnim valutama

1 Kaizen Finance(KZEN) u VND
13.26276
1 Kaizen Finance(KZEN) u AUD
A$0.00076608
1 Kaizen Finance(KZEN) u GBP
0.00036792
1 Kaizen Finance(KZEN) u EUR
0.0004284
1 Kaizen Finance(KZEN) u USD
$0.000504
1 Kaizen Finance(KZEN) u MYR
RM0.00212688
1 Kaizen Finance(KZEN) u TRY
0.02073456
1 Kaizen Finance(KZEN) u JPY
¥0.074088
1 Kaizen Finance(KZEN) u ARS
ARS$0.69421464
1 Kaizen Finance(KZEN) u RUB
0.04060224
1 Kaizen Finance(KZEN) u INR
0.0443772
1 Kaizen Finance(KZEN) u IDR
Rp8.26229376
1 Kaizen Finance(KZEN) u KRW
0.7029288
1 Kaizen Finance(KZEN) u PHP
0.02879352
1 Kaizen Finance(KZEN) u EGP
￡E.0.02445408
1 Kaizen Finance(KZEN) u BRL
R$0.00273672
1 Kaizen Finance(KZEN) u CAD
C$0.00069048
1 Kaizen Finance(KZEN) u BDT
0.06125112
1 Kaizen Finance(KZEN) u NGN
0.77182056
1 Kaizen Finance(KZEN) u COP
$2.02409424
1 Kaizen Finance(KZEN) u ZAR
R.0.0088704
1 Kaizen Finance(KZEN) u UAH
0.02088072
1 Kaizen Finance(KZEN) u VES
Bs0.073584
1 Kaizen Finance(KZEN) u CLP
$0.487872
1 Kaizen Finance(KZEN) u PKR
Rs0.14301504
1 Kaizen Finance(KZEN) u KZT
0.27169632
1 Kaizen Finance(KZEN) u THB
฿0.01628424
1 Kaizen Finance(KZEN) u TWD
NT$0.01544256
1 Kaizen Finance(KZEN) u AED
د.إ0.00184968
1 Kaizen Finance(KZEN) u CHF
Fr0.0004032
1 Kaizen Finance(KZEN) u HKD
HK$0.00392616
1 Kaizen Finance(KZEN) u AMD
֏0.19265904
1 Kaizen Finance(KZEN) u MAD
.د.م0.00452592
1 Kaizen Finance(KZEN) u MXN
$0.0093996
1 Kaizen Finance(KZEN) u SAR
ريال0.00189
1 Kaizen Finance(KZEN) u PLN
0.00183456
1 Kaizen Finance(KZEN) u RON
лв0.00218232
1 Kaizen Finance(KZEN) u SEK
kr0.00473256
1 Kaizen Finance(KZEN) u BGN
лв0.00083664
1 Kaizen Finance(KZEN) u HUF
Ft0.1701504
1 Kaizen Finance(KZEN) u CZK
0.01051344
1 Kaizen Finance(KZEN) u KWD
د.ك0.00015372
1 Kaizen Finance(KZEN) u ILS
0.0016884
1 Kaizen Finance(KZEN) u AOA
Kz0.45943128
1 Kaizen Finance(KZEN) u BHD
.د.ب0.000190008
1 Kaizen Finance(KZEN) u BMD
$0.000504
1 Kaizen Finance(KZEN) u DKK
kr0.00321048
1 Kaizen Finance(KZEN) u HNL
L0.0132048
1 Kaizen Finance(KZEN) u MUR
0.0230832
1 Kaizen Finance(KZEN) u NAD
$0.00886536
1 Kaizen Finance(KZEN) u NOK
kr0.00503496
1 Kaizen Finance(KZEN) u NZD
$0.00085176
1 Kaizen Finance(KZEN) u PAB
B/.0.000504
1 Kaizen Finance(KZEN) u PGK
K0.00213192
1 Kaizen Finance(KZEN) u QAR
ر.ق0.00183456
1 Kaizen Finance(KZEN) u RSD
дин.0.05046048

Kaizen Finance Resurs

Za dublje razumijevanje Kaizen Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Kaizen Finance web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kaizen Finance

Koliko Kaizen Finance (KZEN) vrijedi danas?
Cijena KZEN uživo u USD je 0.000504 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KZEN u USD?
Trenutačna cijena KZEN u USD je $ 0.000504. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kaizen Finance?
Tržišna kapitalizacija za KZEN je $ 216.09K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KZEN?
Količina u optjecaju za KZEN je 428.76M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KZEN?
KZEN je postigao ATH cijenu od 0.2235280266015622 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KZEN?
KZEN je vidio ATL cijenu od 0.000502542103236285 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KZEN?
24-satni obujam trgovanja za KZEN je $ 43.52K USD.
Hoće li KZEN još narasti ove godine?
KZEN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KZEN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

