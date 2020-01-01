Kwenta (KWENTA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kwenta (KWENTA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kwenta (KWENTA) Informacije Kwenta is a decentralized derivatives trading platform, live on Optimism, offering real-world and on-chain synthetic assets using the power of the Synthetix protocol. Službena web stranica: https://kwenta.io/ Bijela knjiga: https://docs.kwenta.io/ Istraživač blokova: https://optimistic.etherscan.io/token/0x920cf626a271321c151d027030d5d08af699456b Kupi KWENTA odmah!

Kwenta (KWENTA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kwenta (KWENTA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.62M $ 4.62M $ 4.62M Ukupna količina: $ 607.16K $ 607.16K $ 607.16K Količina u optjecaju: $ 431.81K $ 431.81K $ 431.81K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.50M $ 6.50M $ 6.50M Povijesni maksimum: $ 813.36 $ 813.36 $ 813.36 Povijesni minimum: $ 6.764034396801853 $ 6.764034396801853 $ 6.764034396801853 Trenutna cijena: $ 10.706 $ 10.706 $ 10.706 Saznajte više o cijeni Kwenta (KWENTA)

Kwenta (KWENTA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kwenta (KWENTA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KWENTA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KWENTA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KWENTA tokena, istražite KWENTA cijenu tokena uživo!

