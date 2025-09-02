Više o KWENTA

Kwenta Cijena(KWENTA)

1 KWENTA u USD cijena uživo:

$11.561
+0.51%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Kwenta (KWENTA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:02:59 (UTC+8)

Kwenta (KWENTA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 11.449
24-satna najniža cijena
$ 12.032
24-satna najviša cijena

$ 11.449
$ 12.032
$ 804.5456021143065
$ 6.764034396801853
-0.07%

+0.51%

+15.13%

+15.13%

Kwenta (KWENTA) cijena u stvarnom vremenu je $ 11.563. Tijekom protekla 24 sata, KWENTAtrgovalo je između najniže cijene $ 11.449 i najviše cijene $ 12.032, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KWENTA je $ 804.5456021143065, dok je najniža cijena svih vremena $ 6.764034396801853.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KWENTA se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, +0.51% u posljednjih 24 sata i +15.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kwenta (KWENTA)

No.1401

$ 4.99M
$ 55.37K
$ 7.02M
431.81K
607,155.62
OP

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kwenta je $ 4.99M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.37K. Količina u optjecaju KWENTA je 431.81K, s ukupnom količinom od 607155.62. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.02M.

Kwenta (KWENTA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Kwenta za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.05866+0.51%
30 dana$ +2.388+26.02%
60 dana$ +2.292+24.72%
90 dana$ +1.347+13.18%
Kwenta promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u KWENTA od $ +0.05866 (+0.51%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Kwenta 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +2.388 (+26.02%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Kwenta 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KWENTA od $ +2.292 (+24.72%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Kwenta 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +1.347 (+13.18%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Kwenta (KWENTA)?

Pogledajte Kwenta stranicu Povijest cijena sada.

Što je Kwenta (KWENTA)

Kwenta is a decentralized derivatives trading platform, live on Optimism, offering real-world and on-chain synthetic assets using the power of the Synthetix protocol.

Kwenta dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Kwenta ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti KWENTA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Kwenta na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Kwenta učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Kwenta Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kwenta (KWENTA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kwenta (KWENTA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kwenta.

Provjerite Kwenta predviđanje cijene sada!

Kwenta (KWENTA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kwenta (KWENTA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KWENTA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Kwenta (KWENTA)

Tražiš kako kupiti Kwenta? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Kwenta na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

KWENTA u lokalnim valutama

1 Kwenta(KWENTA) u VND
304,280.345
1 Kwenta(KWENTA) u AUD
A$17.57576
1 Kwenta(KWENTA) u GBP
8.44099
1 Kwenta(KWENTA) u EUR
9.82855
1 Kwenta(KWENTA) u USD
$11.563
1 Kwenta(KWENTA) u MYR
RM48.79586
1 Kwenta(KWENTA) u TRY
475.81745
1 Kwenta(KWENTA) u JPY
¥1,699.761
1 Kwenta(KWENTA) u ARS
ARS$15,926.99183
1 Kwenta(KWENTA) u RUB
931.63091
1 Kwenta(KWENTA) u INR
1,018.93156
1 Kwenta(KWENTA) u IDR
Rp189,557.34672
1 Kwenta(KWENTA) u KRW
16,104.36825
1 Kwenta(KWENTA) u PHP
661.75049
1 Kwenta(KWENTA) u EGP
￡E.561.15239
1 Kwenta(KWENTA) u BRL
R$62.78709
1 Kwenta(KWENTA) u CAD
C$15.84131
1 Kwenta(KWENTA) u BDT
1,407.79525
1 Kwenta(KWENTA) u NGN
17,734.63562
1 Kwenta(KWENTA) u COP
$46,437.70178
1 Kwenta(KWENTA) u ZAR
R.203.39317
1 Kwenta(KWENTA) u UAH
479.28635
1 Kwenta(KWENTA) u VES
Bs1,688.198
1 Kwenta(KWENTA) u CLP
$11,192.984
1 Kwenta(KWENTA) u PKR
Rs3,282.04192
1 Kwenta(KWENTA) u KZT
6,236.73531
1 Kwenta(KWENTA) u THB
฿373.02238
1 Kwenta(KWENTA) u TWD
NT$354.40595
1 Kwenta(KWENTA) u AED
د.إ42.43621
1 Kwenta(KWENTA) u CHF
Fr9.2504
1 Kwenta(KWENTA) u HKD
HK$90.07577
1 Kwenta(KWENTA) u AMD
֏4,423.42565
1 Kwenta(KWENTA) u MAD
.د.م104.067
1 Kwenta(KWENTA) u MXN
$215.64995
1 Kwenta(KWENTA) u SAR
ريال43.36125
1 Kwenta(KWENTA) u PLN
42.08932
1 Kwenta(KWENTA) u RON
лв50.06779
1 Kwenta(KWENTA) u SEK
kr108.6922
1 Kwenta(KWENTA) u BGN
лв19.31021
1 Kwenta(KWENTA) u HUF
Ft3,906.32829
1 Kwenta(KWENTA) u CZK
241.31981
1 Kwenta(KWENTA) u KWD
د.ك3.526715
1 Kwenta(KWENTA) u ILS
38.73605
1 Kwenta(KWENTA) u AOA
Kz10,540.48391
1 Kwenta(KWENTA) u BHD
.د.ب4.359251
1 Kwenta(KWENTA) u BMD
$11.563
1 Kwenta(KWENTA) u DKK
kr73.65631
1 Kwenta(KWENTA) u HNL
L303.06623
1 Kwenta(KWENTA) u MUR
529.5854
1 Kwenta(KWENTA) u NAD
$203.5088
1 Kwenta(KWENTA) u NOK
kr115.51437
1 Kwenta(KWENTA) u NZD
$19.54147
1 Kwenta(KWENTA) u PAB
B/.11.563
1 Kwenta(KWENTA) u PGK
K48.91149
1 Kwenta(KWENTA) u QAR
ر.ق42.20495
1 Kwenta(KWENTA) u RSD
дин.1,157.91882

Kwenta Resurs

Za dublje razumijevanje Kwenta, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Kwenta web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kwenta

Koliko Kwenta (KWENTA) vrijedi danas?
Cijena KWENTA uživo u USD je 11.563 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KWENTA u USD?
Trenutačna cijena KWENTA u USD je $ 11.563. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kwenta?
Tržišna kapitalizacija za KWENTA je $ 4.99M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KWENTA?
Količina u optjecaju za KWENTA je 431.81K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KWENTA?
KWENTA je postigao ATH cijenu od 804.5456021143065 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KWENTA?
KWENTA je vidio ATL cijenu od 6.764034396801853 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KWENTA?
24-satni obujam trgovanja za KWENTA je $ 55.37K USD.
Hoće li KWENTA još narasti ove godine?
KWENTA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KWENTA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:02:59 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

