KulaDAO Logotip

KulaDAO Cijena(KULA)

1 KULA u USD cijena uživo:

$0.33045
+39.27%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena KulaDAO (KULA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:59:02 (UTC+8)

KulaDAO (KULA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.19299
24-satna najniža cijena
$ 0.36092
24-satna najviša cijena

$ 0.19299
$ 0.36092
$ 0.5431105878741802
$ 0.10766194258798904
+2.42%

+39.27%

-16.32%

-16.32%

KulaDAO (KULA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.33045. Tijekom protekla 24 sata, KULAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.19299 i najviše cijene $ 0.36092, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KULA je $ 0.5431105878741802, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.10766194258798904.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KULA se promijenio za +2.42% u posljednjih sat vremena, +39.27% u posljednjih 24 sata i -16.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KulaDAO (KULA)

No.3891

$ 0.00
$ 322.76K
$ 3.30B
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
0.00%

AVAX_CCHAIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija KulaDAO je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 322.76K. Količina u optjecaju KULA je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.30B.

KulaDAO (KULA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena KulaDAO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0931771+39.27%
30 dana$ -0.08944-21.31%
60 dana$ -0.05021-13.20%
90 dana$ +0.02527+8.28%
KulaDAO promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u KULA od $ +0.0931771 (+39.27%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

KulaDAO 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.08944 (-21.31%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

KulaDAO 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KULA od $ -0.05021 (-13.20%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

KulaDAO 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.02527 (+8.28%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena KulaDAO (KULA)?

Pogledajte KulaDAO stranicu Povijest cijena sada.

Što je KulaDAO (KULA)

KulaDAO is a blockchain-based governance platform focused on enabling sustainable economic development by aligning stakeholder agreements through smart contracts. By leveraging decentralized technology, KulaDAO fosters transparency, accountability, and equitable participation in projects that create real-world impact.

KulaDAO dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje KulaDAO ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti KULA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o KulaDAO na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje KulaDAO učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

KulaDAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će KulaDAO (KULA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših KulaDAO (KULA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za KulaDAO.

Provjerite KulaDAO predviđanje cijene sada!

KulaDAO (KULA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike KulaDAO (KULA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KULA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti KulaDAO (KULA)

Tražiš kako kupiti KulaDAO? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti KulaDAO na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

KULA u lokalnim valutama

1 KulaDAO(KULA) u VND
1 KulaDAO(KULA) u AUD
1 KulaDAO(KULA) u GBP
1 KulaDAO(KULA) u EUR
1 KulaDAO(KULA) u USD
1 KulaDAO(KULA) u MYR
1 KulaDAO(KULA) u TRY
1 KulaDAO(KULA) u JPY
1 KulaDAO(KULA) u ARS
1 KulaDAO(KULA) u RUB
1 KulaDAO(KULA) u INR
1 KulaDAO(KULA) u IDR
1 KulaDAO(KULA) u KRW
1 KulaDAO(KULA) u PHP
1 KulaDAO(KULA) u EGP
1 KulaDAO(KULA) u BRL
1 KulaDAO(KULA) u CAD
1 KulaDAO(KULA) u BDT
1 KulaDAO(KULA) u NGN
1 KulaDAO(KULA) u COP
1 KulaDAO(KULA) u ZAR
1 KulaDAO(KULA) u UAH
1 KulaDAO(KULA) u VES
1 KulaDAO(KULA) u CLP
1 KulaDAO(KULA) u PKR
1 KulaDAO(KULA) u KZT
1 KulaDAO(KULA) u THB
1 KulaDAO(KULA) u TWD
1 KulaDAO(KULA) u AED
1 KulaDAO(KULA) u CHF
1 KulaDAO(KULA) u HKD
1 KulaDAO(KULA) u AMD
1 KulaDAO(KULA) u MAD
1 KulaDAO(KULA) u MXN
1 KulaDAO(KULA) u SAR
1 KulaDAO(KULA) u PLN
1 KulaDAO(KULA) u RON
1 KulaDAO(KULA) u SEK
1 KulaDAO(KULA) u BGN
1 KulaDAO(KULA) u HUF
1 KulaDAO(KULA) u CZK
1 KulaDAO(KULA) u KWD
1 KulaDAO(KULA) u ILS
1 KulaDAO(KULA) u AOA
1 KulaDAO(KULA) u BHD
1 KulaDAO(KULA) u BMD
1 KulaDAO(KULA) u DKK
1 KulaDAO(KULA) u HNL
1 KulaDAO(KULA) u MUR
1 KulaDAO(KULA) u NAD
1 KulaDAO(KULA) u NOK
1 KulaDAO(KULA) u NZD
1 KulaDAO(KULA) u PAB
1 KulaDAO(KULA) u PGK
1 KulaDAO(KULA) u QAR
1 KulaDAO(KULA) u RSD
дин.33.0681315

KulaDAO Resurs

Za dublje razumijevanje KulaDAO, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena KulaDAO web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o KulaDAO

Koliko KulaDAO (KULA) vrijedi danas?
Cijena KULA uživo u USD je 0.33045 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KULA u USD?
Trenutačna cijena KULA u USD je $ 0.33045. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija KulaDAO?
Tržišna kapitalizacija za KULA je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KULA?
Količina u optjecaju za KULA je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KULA?
KULA je postigao ATH cijenu od 0.5431105878741802 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KULA?
KULA je vidio ATL cijenu od 0.10766194258798904 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KULA?
24-satni obujam trgovanja za KULA je $ 322.76K USD.
Hoće li KULA još narasti ove godine?
KULA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KULA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:59:02 (UTC+8)

KulaDAO (KULA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

