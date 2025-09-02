Što je Kroma (KRO)

As Asia’s leading Layer 2 solution built on the Superchain and backed by Wemade, Kroma is the first OP Stack rollup with an active fault-proof system utilizing zkEVM, will transition to a universal ZK Rollup once the generation of ZK proofs becomes more cost-efficient and faster — using its original modular ZK backend library, Tachyon, and plans to push for a gamified Web3 experience, leveraging its strengths in gaming, consumer applications, the Asian market, and technical capabilities to foster true universal Web3 adoption.

Kroma Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kroma (KRO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kroma (KRO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kroma.

Kroma (KRO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kroma (KRO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KRO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kroma Resurs

Za dublje razumijevanje Kroma, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kroma Koliko Kroma (KRO) vrijedi danas? Cijena KRO uživo u USD je 0.002361 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena KRO u USD? $ 0.002361 . Provjerite Trenutačna cijena KRO u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Kroma? Tržišna kapitalizacija za KRO je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za KRO? Količina u optjecaju za KRO je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KRO? KRO je postigao ATH cijenu od 0.11761735221077402 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KRO? KRO je vidio ATL cijenu od 0.000999986827910333 USD . Koliki je obujam trgovanja za KRO? 24-satni obujam trgovanja za KRO je $ 52.84K USD . Hoće li KRO još narasti ove godine? KRO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KRO predviđanje cijene za detaljniju analizu.

