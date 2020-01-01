Keep3rV1 (KP3R) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Keep3rV1 (KP3R), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Keep3rV1 (KP3R) Informacije Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs. Službena web stranica: https://keep3r.network/ Bijela knjiga: https://docs.keep3r.network/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/3a2VW9t5N6p4baMW3M6yLH1UJ9imMt7VsyUk6ouXPVLq Kupi KP3R odmah!

Keep3rV1 (KP3R) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Keep3rV1 (KP3R), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M Ukupna količina: $ 425.18K $ 425.18K $ 425.18K Količina u optjecaju: $ 425.18K $ 425.18K $ 425.18K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M Povijesni maksimum: $ 2,063.04 $ 2,063.04 $ 2,063.04 Povijesni minimum: $ 4.233424259981904 $ 4.233424259981904 $ 4.233424259981904 Trenutna cijena: $ 5.139 $ 5.139 $ 5.139 Saznajte više o cijeni Keep3rV1 (KP3R)

Keep3rV1 (KP3R) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Keep3rV1 (KP3R) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KP3R tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KP3R tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KP3R tokena, istražite KP3R cijenu tokena uživo!

