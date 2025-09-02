Keep3rV1 (KP3R) cijena u stvarnom vremenu je $ 5.494. Tijekom protekla 24 sata, KP3Rtrgovalo je između najniže cijene $ 5.28 i najviše cijene $ 5.494, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KP3R je $ 2,056.096236418172, dok je najniža cijena svih vremena $ 4.233424259981904.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KP3R se promijenio za +3.83% u posljednjih sat vremena, +3.41% u posljednjih 24 sata i -4.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Keep3rV1 (KP3R)
No.1779
$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M
$ 54.09K
$ 54.09K$ 54.09K
$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M
425.18K
425.18K 425.18K
425,178
425,178 425,178
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Keep3rV1 je $ 2.34M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.09K. Količina u optjecaju KP3R je 425.18K, s ukupnom količinom od 425178. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.34M.
Keep3rV1 (KP3R) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Keep3rV1 za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.18084
+3.41%
30 dana
$ +0.154
+2.88%
60 dana
$ +0.914
+19.95%
90 dana
$ -1.755
-24.22%
Keep3rV1 promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u KP3R od $ +0.18084 (+3.41%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Keep3rV1 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.154 (+2.88%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Keep3rV1 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KP3R od $ +0.914 (+19.95%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Keep3rV1 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -1.755 (-24.22%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Keep3rV1 (KP3R)?
Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs.
Keep3rV1 dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Keep3rV1 ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti KP3R dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Keep3rV1 na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Keep3rV1 učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Keep3rV1 Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Keep3rV1 (KP3R) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Keep3rV1 (KP3R) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Keep3rV1.
Razumijevanje tokenomike Keep3rV1 (KP3R) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KP3R opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Keep3rV1 (KP3R)
Tražiš kako kupiti Keep3rV1? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Keep3rV1 na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.