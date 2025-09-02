Više o KP3R

KP3R Informacije o cijeni

KP3R Bijela knjiga

KP3R Službena web stranica

KP3R Tokenomija

KP3R Prognoza cijena

KP3R Povijest

Vodič za kupnju KP3R

Konverter KP3R u fiducijarnu valutu

KP3R Spot trgovanje

KP3R USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Keep3rV1 Logotip

Keep3rV1 Cijena(KP3R)

1 KP3R u USD cijena uživo:

$5.484
$5.484$5.484
+3.41%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Keep3rV1 (KP3R)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:58:03 (UTC+8)

Keep3rV1 (KP3R) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 5.28
$ 5.28$ 5.28
24-satna najniža cijena
$ 5.494
$ 5.494$ 5.494
24-satna najviša cijena

$ 5.28
$ 5.28$ 5.28

$ 5.494
$ 5.494$ 5.494

$ 2,056.096236418172
$ 2,056.096236418172$ 2,056.096236418172

$ 4.233424259981904
$ 4.233424259981904$ 4.233424259981904

+3.83%

+3.41%

-4.22%

-4.22%

Keep3rV1 (KP3R) cijena u stvarnom vremenu je $ 5.494. Tijekom protekla 24 sata, KP3Rtrgovalo je između najniže cijene $ 5.28 i najviše cijene $ 5.494, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KP3R je $ 2,056.096236418172, dok je najniža cijena svih vremena $ 4.233424259981904.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KP3R se promijenio za +3.83% u posljednjih sat vremena, +3.41% u posljednjih 24 sata i -4.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Keep3rV1 (KP3R)

No.1779

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

$ 54.09K
$ 54.09K$ 54.09K

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

425.18K
425.18K 425.18K

425,178
425,178 425,178

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Keep3rV1 je $ 2.34M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.09K. Količina u optjecaju KP3R je 425.18K, s ukupnom količinom od 425178. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.34M.

Keep3rV1 (KP3R) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Keep3rV1 za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.18084+3.41%
30 dana$ +0.154+2.88%
60 dana$ +0.914+19.95%
90 dana$ -1.755-24.22%
Keep3rV1 promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u KP3R od $ +0.18084 (+3.41%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Keep3rV1 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.154 (+2.88%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Keep3rV1 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KP3R od $ +0.914 (+19.95%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Keep3rV1 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -1.755 (-24.22%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Keep3rV1 (KP3R)?

Pogledajte Keep3rV1 stranicu Povijest cijena sada.

Što je Keep3rV1 (KP3R)

Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs.

Keep3rV1 dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Keep3rV1 ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti KP3R dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Keep3rV1 na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Keep3rV1 učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Keep3rV1 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Keep3rV1 (KP3R) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Keep3rV1 (KP3R) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Keep3rV1.

Provjerite Keep3rV1 predviđanje cijene sada!

Keep3rV1 (KP3R) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Keep3rV1 (KP3R) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KP3R opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Keep3rV1 (KP3R)

Tražiš kako kupiti Keep3rV1? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Keep3rV1 na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

KP3R u lokalnim valutama

1 Keep3rV1(KP3R) u VND
144,574.61
1 Keep3rV1(KP3R) u AUD
A$8.35088
1 Keep3rV1(KP3R) u GBP
4.01062
1 Keep3rV1(KP3R) u EUR
4.6699
1 Keep3rV1(KP3R) u USD
$5.494
1 Keep3rV1(KP3R) u MYR
RM23.18468
1 Keep3rV1(KP3R) u TRY
225.91328
1 Keep3rV1(KP3R) u JPY
¥807.618
1 Keep3rV1(KP3R) u ARS
ARS$7,567.49054
1 Keep3rV1(KP3R) u RUB
442.65158
1 Keep3rV1(KP3R) u INR
483.472
1 Keep3rV1(KP3R) u IDR
Rp90,065.55936
1 Keep3rV1(KP3R) u KRW
7,651.7685
1 Keep3rV1(KP3R) u PHP
313.81728
1 Keep3rV1(KP3R) u EGP
￡E.266.62382
1 Keep3rV1(KP3R) u BRL
R$29.83242
1 Keep3rV1(KP3R) u CAD
C$7.52678
1 Keep3rV1(KP3R) u BDT
667.68582
1 Keep3rV1(KP3R) u NGN
8,413.45666
1 Keep3rV1(KP3R) u COP
$22,064.23364
1 Keep3rV1(KP3R) u ZAR
R.96.6944
1 Keep3rV1(KP3R) u UAH
227.28678
1 Keep3rV1(KP3R) u VES
Bs802.124
1 Keep3rV1(KP3R) u CLP
$5,329.18
1 Keep3rV1(KP3R) u PKR
Rs1,556.77984
1 Keep3rV1(KP3R) u KZT
2,956.92574
1 Keep3rV1(KP3R) u THB
฿177.51114
1 Keep3rV1(KP3R) u TWD
NT$168.22628
1 Keep3rV1(KP3R) u AED
د.إ20.16298
1 Keep3rV1(KP3R) u CHF
Fr4.3952
1 Keep3rV1(KP3R) u HKD
HK$42.79826
1 Keep3rV1(KP3R) u AMD
֏2,100.13644
1 Keep3rV1(KP3R) u MAD
.د.م49.33612
1 Keep3rV1(KP3R) u MXN
$102.40816
1 Keep3rV1(KP3R) u SAR
ريال20.6025
1 Keep3rV1(KP3R) u PLN
19.99816
1 Keep3rV1(KP3R) u RON
лв23.78902
1 Keep3rV1(KP3R) u SEK
kr51.58866
1 Keep3rV1(KP3R) u BGN
лв9.12004
1 Keep3rV1(KP3R) u HUF
Ft1,854.17006
1 Keep3rV1(KP3R) u CZK
114.5499
1 Keep3rV1(KP3R) u KWD
د.ك1.67567
1 Keep3rV1(KP3R) u ILS
18.4049
1 Keep3rV1(KP3R) u AOA
Kz5,008.16558
1 Keep3rV1(KP3R) u BHD
.د.ب2.065744
1 Keep3rV1(KP3R) u BMD
$5.494
1 Keep3rV1(KP3R) u DKK
kr34.99678
1 Keep3rV1(KP3R) u HNL
L143.72304
1 Keep3rV1(KP3R) u MUR
251.6252
1 Keep3rV1(KP3R) u NAD
$96.47464
1 Keep3rV1(KP3R) u NOK
kr54.94
1 Keep3rV1(KP3R) u NZD
$9.28486
1 Keep3rV1(KP3R) u PAB
B/.5.494
1 Keep3rV1(KP3R) u PGK
K23.23962
1 Keep3rV1(KP3R) u QAR
ر.ق19.99816
1 Keep3rV1(KP3R) u RSD
дин.549.78458

Keep3rV1 Resurs

Za dublje razumijevanje Keep3rV1, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Keep3rV1 web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Keep3rV1

Koliko Keep3rV1 (KP3R) vrijedi danas?
Cijena KP3R uživo u USD je 5.494 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KP3R u USD?
Trenutačna cijena KP3R u USD je $ 5.494. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Keep3rV1?
Tržišna kapitalizacija za KP3R je $ 2.34M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KP3R?
Količina u optjecaju za KP3R je 425.18K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KP3R?
KP3R je postigao ATH cijenu od 2,056.096236418172 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KP3R?
KP3R je vidio ATL cijenu od 4.233424259981904 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KP3R?
24-satni obujam trgovanja za KP3R je $ 54.09K USD.
Hoće li KP3R još narasti ove godine?
KP3R mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KP3R predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:58:03 (UTC+8)

Keep3rV1 (KP3R) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

KP3R u USD kalkulator

Iznos

KP3R
KP3R
USD
USD

1 KP3R = 5.494 USD

Trgujte KP3R

KP3RUSDT
$5.484
$5.484$5.484
+3.39%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine