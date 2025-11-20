CyberKongz Cijena danas

Trenutačna cijena CyberKongz (KONG) danas je $ 0.00371, s promjenom od 0.80% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KONG u USD je $ 0.00371 po KONG.

CyberKongz trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- KONG. Tijekom posljednja 24 sata, KONG trgovao je između $ 0.00362 (niska) i $ 0.00383 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, KONG se kretao 0.00% u posljednjem satu i +4.80% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 56.78K.

Informacije o tržištu CyberKongz (KONG)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 56.78K$ 56.78K $ 56.78K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija CyberKongz je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.78K. Količina u optjecaju KONG je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.71M.