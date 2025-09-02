Više o KOMA

Koma Inu Logotip

Koma Inu Cijena(KOMA)

1 KOMA u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena Koma Inu (KOMA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:52:18 (UTC+8)

Koma Inu (KOMA) Informacije o cijeni (USD)

Koma Inu (KOMA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02215. Tijekom protekla 24 sata, KOMAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02159 i najviše cijene $ 0.02256, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KOMA je $ 0.19515370521653203, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002571199651579896.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KOMA se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, -0.44% u posljednjih 24 sata i -0.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Koma Inu (KOMA)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Koma Inu je $ 11.84M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 3.48K. Količina u optjecaju KOMA je 534.34M, s ukupnom količinom od 605954353.425861. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.15M.

Koma Inu (KOMA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Koma Inu za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000979-0.44%
30 dana$ -0.00117-5.02%
60 dana$ +0.00403+22.24%
90 dana$ +0.00057+2.64%
Koma Inu promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u KOMA od $ -0.0000979 (-0.44%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Koma Inu 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00117 (-5.02%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Koma Inu 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KOMA od $ +0.00403 (+22.24%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Koma Inu 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00057 (+2.64%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Koma Inu (KOMA)?

Pogledajte Koma Inu stranicu Povijest cijena sada.

Što je Koma Inu (KOMA)

Koma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again.

Koma Inu dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Koma Inu ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti KOMA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Koma Inu na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Koma Inu učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Koma Inu Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Koma Inu (KOMA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Koma Inu (KOMA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Koma Inu.

Provjerite Koma Inu predviđanje cijene sada!

Koma Inu (KOMA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Koma Inu (KOMA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KOMA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Koma Inu (KOMA)

Tražiš kako kupiti Koma Inu? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Koma Inu na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Koma Inu Resurs

Za dublje razumijevanje Koma Inu, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Koma Inu web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Koma Inu

Koliko Koma Inu (KOMA) vrijedi danas?
Cijena KOMA uživo u USD je 0.02215 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KOMA u USD?
Trenutačna cijena KOMA u USD je $ 0.02215. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Koma Inu?
Tržišna kapitalizacija za KOMA je $ 11.84M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KOMA?
Količina u optjecaju za KOMA je 534.34M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KOMA?
KOMA je postigao ATH cijenu od 0.19515370521653203 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KOMA?
KOMA je vidio ATL cijenu od 0.002571199651579896 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KOMA?
24-satni obujam trgovanja za KOMA je $ 3.48K USD.
Hoće li KOMA još narasti ove godine?
KOMA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KOMA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:52:18 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

