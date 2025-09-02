Što je Koma Inu (KOMA)

Koma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again.

Koma Inu Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Koma Inu (KOMA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Koma Inu (KOMA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Koma Inu.

Koma Inu (KOMA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Koma Inu (KOMA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KOMA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Za dublje razumijevanje Koma Inu, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Koma Inu Koliko Koma Inu (KOMA) vrijedi danas? Cijena KOMA uživo u USD je 0.02215 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena KOMA u USD? $ 0.02215 . Provjerite Trenutačna cijena KOMA u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Koma Inu? Tržišna kapitalizacija za KOMA je $ 11.84M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za KOMA? Količina u optjecaju za KOMA je 534.34M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KOMA? KOMA je postigao ATH cijenu od 0.19515370521653203 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KOMA? KOMA je vidio ATL cijenu od 0.002571199651579896 USD . Koliki je obujam trgovanja za KOMA? 24-satni obujam trgovanja za KOMA je $ 3.48K USD . Hoće li KOMA još narasti ove godine? KOMA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KOMA predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Koma Inu (KOMA) Važna ažuriranja industrije

