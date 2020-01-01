Kommunitas (KOM) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Kommunitas (KOM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Kommunitas (KOM) Informacije

Kommunitas is a true decentralized and tierless launchpad with Revenue Sharing Model. There are 4 points that will make us lead the launchpad industry: 1. Tierless. Arent you tired of having NOT enough token to participate in launchpad allocation? In Kommunitas, any amount of KOM token will be calculated for allocation. 2. Transparent. Sick of launchpad with lottery system and not transparent? We praise our transparent way of calculating guaranteed allocation. 3. Revenue-Sharing Model. We share our revenue in stable (USDT) to 2 types of partners : - Kommunitas Private Partners: For users who staked at least 500,000 $KOM tokens. These partners receive 30% of non-refundable fees from First-Come, First-Served (FCFS) and Community round IKOs , distributed every Quarter, thats why its called Quarterly Revenue Sharing. - Kommunitas Millionaire Partners: For those who staked more than 10,000,000 $KOM tokens. These partners enjoy a share of 5% from our Monthly launchpad revenues. 4. Deflationary Token. From 40Billion to 2Billion total supply, a 95% reduction, showed our commitment to the KOMmunity. We also introduced the very first Social Engagement Burning where we burn our token based on social metrics and provide full reports every months. Not only that, a 50% Prematurity Withdrawal penalty (in KOM) will be burned Automatically when a user unstake his KOM token before each maturity date, this way ensuring a healthy circulating supply in the market.

Službena web stranica:
https://www.kommunitas.net
Bijela knjiga:
https://docs.kommunitas.net/whitepaper
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x3cd886be588685484528cbf6494729922e4e89c6

Kommunitas (KOM) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kommunitas (KOM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Ukupna količina:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Količina u optjecaju:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M
Povijesni maksimum:
$ 0.01434
$ 0.01434$ 0.01434
Povijesni minimum:
$ 0.000380504480721245
$ 0.000380504480721245$ 0.000380504480721245
Trenutna cijena:
$ 0.0005721
$ 0.0005721$ 0.0005721

Kommunitas (KOM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Kommunitas (KOM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj KOM tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja KOM tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku KOM tokena, istražite KOM cijenu tokena uživo!

Jeste li zainteresirani za dodavanje Kommunitas (KOM) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje KOM, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Kommunitas (KOM) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena KOM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

KOM Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide KOM? Naša KOM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.