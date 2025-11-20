KoKoK The Roach Cijena danas

Trenutačna cijena KoKoK The Roach (KOKOK) danas je $ 0.008097, s promjenom od 1.13% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KOKOK u USD je $ 0.008097 po KOKOK.

KoKoK The Roach trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- KOKOK. Tijekom posljednja 24 sata, KOKOK trgovao je između $ 0.007735 (niska) i $ 0.008138 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, KOKOK se kretao -0.41% u posljednjem satu i -33.80% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 53.73K.

Informacije o tržištu KoKoK The Roach (KOKOK)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 53.73K$ 53.73K $ 53.73K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain SOL

