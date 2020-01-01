Koala AI (KOKO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Koala AI (KOKO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Koala AI (KOKO) Informacije Koala AI is a project launched on Solana, which is both a meme coin and an AI-powered high-quality image generation application. Službena web stranica: https://www.koalaai.vip/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/FsA54yL49WKs7rWoGv9sUcbSGWCWV756jTD349e6H2yW Kupi KOKO odmah!

Koala AI (KOKO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Koala AI (KOKO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.33M $ 2.33M $ 2.33M Ukupna količina: $ 9.95T $ 9.95T $ 9.95T Količina u optjecaju: $ 9.11T $ 9.11T $ 9.11T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.54M $ 2.54M $ 2.54M Povijesni maksimum: $ 0.0000086 $ 0.0000086 $ 0.0000086 Povijesni minimum: $ 0.000000152909988393 $ 0.000000152909988393 $ 0.000000152909988393 Trenutna cijena: $ 0.0000002557 $ 0.0000002557 $ 0.0000002557 Saznajte više o cijeni Koala AI (KOKO)

Koala AI (KOKO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Koala AI (KOKO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KOKO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KOKO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KOKO tokena, istražite KOKO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti KOKO Jeste li zainteresirani za dodavanje Koala AI (KOKO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje KOKO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati KOKO na MEXC-u odmah!

Koala AI (KOKO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena KOKO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite KOKO povijest cijena odmah!

KOKO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KOKO? Naša KOKO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KOKO predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!