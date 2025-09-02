Više o KOKO

Koala AI Logotip

Koala AI Cijena(KOKO)

1 KOKO u USD cijena uživo:

$0.000000234
+4.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Koala AI (KOKO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:02:37 (UTC+8)

Koala AI (KOKO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0000002161
24-satna najniža cijena
$ 0.0000002341
24-satna najviša cijena

$ 0.0000002161
$ 0.0000002341
$ 0.000008576569321553
$ 0.000000152909988393
0.00%

+4.00%

-11.54%

-11.54%

Koala AI (KOKO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000000234. Tijekom protekla 24 sata, KOKOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000002161 i najviše cijene $ 0.0000002341, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KOKO je $ 0.000008576569321553, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000152909988393.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KOKO se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +4.00% u posljednjih 24 sata i -11.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Koala AI (KOKO)

No.1812

$ 2.13M
$ 569.19
$ 2.33M
9.11T
9,946,938,747,369
9,946,938,747,369
91.58%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Koala AI je $ 2.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 569.19. Količina u optjecaju KOKO je 9.11T, s ukupnom količinom od 9946938747369. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.33M.

Koala AI (KOKO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Koala AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000000009+4.00%
30 dana$ -0.0000000704-23.13%
60 dana$ -0.0000002824-54.69%
90 dana$ -0.0000002403-50.67%
Koala AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u KOKO od $ +0.000000009 (+4.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Koala AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000000704 (-23.13%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Koala AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KOKO od $ -0.0000002824 (-54.69%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Koala AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000002403 (-50.67%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Koala AI (KOKO)?

Pogledajte Koala AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je Koala AI (KOKO)

Koala AI is a project launched on Solana, which is both a meme coin and an AI-powered high-quality image generation application.

Koala AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Koala AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti KOKO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Koala AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Koala AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Koala AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Koala AI (KOKO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Koala AI (KOKO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Koala AI.

Provjerite Koala AI predviđanje cijene sada!

Koala AI (KOKO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Koala AI (KOKO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KOKO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Koala AI (KOKO)

Tražiš kako kupiti Koala AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Koala AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

KOKO u lokalnim valutama

1 Koala AI(KOKO) u VND
0.00615771
1 Koala AI(KOKO) u AUD
A$0.00000035568
1 Koala AI(KOKO) u GBP
0.00000017082
1 Koala AI(KOKO) u EUR
0.0000001989
1 Koala AI(KOKO) u USD
$0.000000234
1 Koala AI(KOKO) u MYR
RM0.00000098748
1 Koala AI(KOKO) u TRY
0.0000096291
1 Koala AI(KOKO) u JPY
¥0.000034398
1 Koala AI(KOKO) u ARS
ARS$0.00032231394
1 Koala AI(KOKO) u RUB
0.00001885338
1 Koala AI(KOKO) u INR
0.0000206154
1 Koala AI(KOKO) u IDR
Rp0.00383606496
1 Koala AI(KOKO) u KRW
0.0003259035
1 Koala AI(KOKO) u PHP
0.0000133965
1 Koala AI(KOKO) u EGP
￡E.0.00001135836
1 Koala AI(KOKO) u BRL
R$0.00000127062
1 Koala AI(KOKO) u CAD
C$0.00000032058
1 Koala AI(KOKO) u BDT
0.0000284895
1 Koala AI(KOKO) u NGN
0.00035834526
1 Koala AI(KOKO) u COP
$0.00093975804
1 Koala AI(KOKO) u ZAR
R.0.00000411606
1 Koala AI(KOKO) u UAH
0.0000096993
1 Koala AI(KOKO) u VES
Bs0.000034164
1 Koala AI(KOKO) u CLP
$0.000226512
1 Koala AI(KOKO) u PKR
Rs0.00006641856
1 Koala AI(KOKO) u KZT
0.00012621258
1 Koala AI(KOKO) u THB
฿0.00000755586
1 Koala AI(KOKO) u TWD
NT$0.00000716976
1 Koala AI(KOKO) u AED
د.إ0.00000085878
1 Koala AI(KOKO) u CHF
Fr0.0000001872
1 Koala AI(KOKO) u HKD
HK$0.00000182286
1 Koala AI(KOKO) u AMD
֏0.0000895167
1 Koala AI(KOKO) u MAD
.د.م0.000002106
1 Koala AI(KOKO) u MXN
$0.0000043641
1 Koala AI(KOKO) u SAR
ريال0.0000008775
1 Koala AI(KOKO) u PLN
0.00000085176
1 Koala AI(KOKO) u RON
лв0.00000101322
1 Koala AI(KOKO) u SEK
kr0.0000021996
1 Koala AI(KOKO) u BGN
лв0.00000039078
1 Koala AI(KOKO) u HUF
Ft0.00007905222
1 Koala AI(KOKO) u CZK
0.00000488358
1 Koala AI(KOKO) u KWD
د.ك0.00000007137
1 Koala AI(KOKO) u ILS
0.0000007839
1 Koala AI(KOKO) u AOA
Kz0.00021330738
1 Koala AI(KOKO) u BHD
.د.ب0.000000088218
1 Koala AI(KOKO) u BMD
$0.000000234
1 Koala AI(KOKO) u DKK
kr0.00000149058
1 Koala AI(KOKO) u HNL
L0.00000613314
1 Koala AI(KOKO) u MUR
0.0000107172
1 Koala AI(KOKO) u NAD
$0.0000041184
1 Koala AI(KOKO) u NOK
kr0.00000233766
1 Koala AI(KOKO) u NZD
$0.00000039546
1 Koala AI(KOKO) u PAB
B/.0.000000234
1 Koala AI(KOKO) u PGK
K0.00000098982
1 Koala AI(KOKO) u QAR
ر.ق0.0000008541
1 Koala AI(KOKO) u RSD
дин.0.00002343276

Koala AI Resurs

Za dublje razumijevanje Koala AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Koala AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Koala AI

Koliko Koala AI (KOKO) vrijedi danas?
Cijena KOKO uživo u USD je 0.000000234 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KOKO u USD?
Trenutačna cijena KOKO u USD je $ 0.000000234. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Koala AI?
Tržišna kapitalizacija za KOKO je $ 2.13M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KOKO?
Količina u optjecaju za KOKO je 9.11T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KOKO?
KOKO je postigao ATH cijenu od 0.000008576569321553 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KOKO?
KOKO je vidio ATL cijenu od 0.000000152909988393 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KOKO?
24-satni obujam trgovanja za KOKO je $ 569.19 USD.
Hoće li KOKO još narasti ove godine?
KOKO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KOKO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Koala AI (KOKO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

