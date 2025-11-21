Kyuzos Friends (KO) Tokenomika
Kyuzos Friends (KO) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kyuzos Friends (KO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Kyuzos Friends (KO) Informacije
Kyuzo’s Friends is an officially licensed AI-driven social game built by KeyOrigin platform and currently the #1 game project on the Sui blockchain. It also operates on LINE Mini App, bringing Web2 users seamlessly into Web3 through light social gameplay, dice mechanics, and collectible cards. All in-game assets can be transparently owned and traded on-chain.
Key Origin is a global IP platform offering official licensing, co-development, AI creator tools, and digital asset trading. Kyuzo’s Friends serves as its flagship product, with more licensed worlds and interoperable IP ecosystems planned for expansion.
The team recently closed an $11M funding round, backed by DeAgentAI, Stratified Capital, Chain Capital, KnightFury, X Wave, and LBank Labs, accelerating global growth and ecosystem development.
Kyuzos Friends (KO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Kyuzos Friends (KO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj KO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja KO tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku KO tokena, istražite KO cijenu tokena uživo!
Kako kupiti KO
Jeste li zainteresirani za dodavanje Kyuzos Friends (KO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje KO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.
Kyuzos Friends (KO) Povijest cijena
Analiza povijesti cijena KO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.
KO Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide KO? Naša KO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.
Pročitajte i razumijte Korisnički ugovor i Pravila o privatnosti
Kupite Kyuzos Friends (KO)
Iznos
1 KO = -- USD
POPULARNO
Trenutačno popularne kriptovalute koje privlače značajnu pozornost tržišta
Najviši obujam
Kriptovalute s najvećim obujmom trgovanja
Novo dodano
Nedavno navedene kriptovalute koje su dostupne za trgovanje
Najveći dobitnici
24-satni najveći kripto dobitnici na koje bi svaki trgovac trebao obratiti pozornost