K9 Finance DAO (KNINE) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u K9 Finance DAO (KNINE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
K9 Finance DAO (KNINE) Informacije

K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions.

Službena web stranica:
https://www.k9finance.com/
Bijela knjiga:
https://www.k9finance.com/litepaper
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x91fbB2503AC69702061f1AC6885759Fc853e6EaE

K9 Finance DAO (KNINE) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za K9 Finance DAO (KNINE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.22M
Ukupna količina:
$ 999.59B
Količina u optjecaju:
$ 402.27B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 3.03M
Povijesni maksimum:
$ 0.00027
Povijesni minimum:
$ 0.000001684705136988
Trenutna cijena:
$ 0.000003034
K9 Finance DAO (KNINE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike K9 Finance DAO (KNINE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj KNINE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja KNINE tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku KNINE tokena, istražite KNINE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti KNINE

Jeste li zainteresirani za dodavanje K9 Finance DAO (KNINE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje KNINE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

K9 Finance DAO (KNINE) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena KNINE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

KNINE Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide KNINE? Naša KNINE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.