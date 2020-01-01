K9 Finance DAO (KNINE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u K9 Finance DAO (KNINE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

K9 Finance DAO (KNINE) Informacije K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions. Službena web stranica: https://www.k9finance.com/ Bijela knjiga: https://www.k9finance.com/litepaper Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x91fbB2503AC69702061f1AC6885759Fc853e6EaE Kupi KNINE odmah!

K9 Finance DAO (KNINE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za K9 Finance DAO (KNINE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Ukupna količina: $ 999.59B $ 999.59B $ 999.59B Količina u optjecaju: $ 402.27B $ 402.27B $ 402.27B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.03M $ 3.03M $ 3.03M Povijesni maksimum: $ 0.00027 $ 0.00027 $ 0.00027 Povijesni minimum: $ 0.000001684705136988 $ 0.000001684705136988 $ 0.000001684705136988 Trenutna cijena: $ 0.000003034 $ 0.000003034 $ 0.000003034 Saznajte više o cijeni K9 Finance DAO (KNINE)

K9 Finance DAO (KNINE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike K9 Finance DAO (KNINE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KNINE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KNINE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KNINE tokena, istražite KNINE cijenu tokena uživo!

K9 Finance DAO (KNINE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena KNINE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite KNINE povijest cijena odmah!

KNINE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KNINE? Naša KNINE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KNINE predviđanje cijene tokena odmah!

