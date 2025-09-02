K9 Finance DAO (KNINE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000002992. Tijekom protekla 24 sata, KNINEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000293 i najviše cijene $ 0.000003147, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KNINE je $ 0.000354285884683723, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000001684705136988.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KNINE se promijenio za +0.47% u posljednjih sat vremena, -1.44% u posljednjih 24 sata i +0.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu K9 Finance DAO (KNINE)
Trenutačna tržišna kapitalizacija K9 Finance DAO je $ 1.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 48.28K. Količina u optjecaju KNINE je 402.27B, s ukupnom količinom od 999589999999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.99M.
K9 Finance DAO (KNINE) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena K9 Finance DAO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00000004371
-1.44%
30 dana
$ +0.000000302
+11.22%
60 dana
$ +0.000000222
+8.01%
90 dana
$ -0.000000568
-15.96%
K9 Finance DAO promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u KNINE od $ -0.00000004371 (-1.44%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
K9 Finance DAO 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000000302 (+11.22%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
K9 Finance DAO 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KNINE od $ +0.000000222 (+8.01%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
K9 Finance DAO 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000000568 (-15.96%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena K9 Finance DAO (KNINE)?
K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions.
K9 Finance DAO Predviđanje cijene (USD)
Koliko će K9 Finance DAO (KNINE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših K9 Finance DAO (KNINE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za K9 Finance DAO.
Razumijevanje tokenomike K9 Finance DAO (KNINE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KNINE opsežnoj tokenomici tokena odmah!
