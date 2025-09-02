Što je K9 Finance DAO (KNINE)

K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions.

K9 Finance DAO Predviđanje cijene (USD)

K9 Finance DAO (KNINE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike K9 Finance DAO (KNINE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KNINE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

K9 Finance DAO Resurs

Za dublje razumijevanje K9 Finance DAO, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o K9 Finance DAO Koliko K9 Finance DAO (KNINE) vrijedi danas? Cijena KNINE uživo u USD je 0.000002992 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena KNINE u USD? $ 0.000002992 . Provjerite Trenutačna cijena KNINE u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija K9 Finance DAO? Tržišna kapitalizacija za KNINE je $ 1.20M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za KNINE? Količina u optjecaju za KNINE je 402.27B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KNINE? KNINE je postigao ATH cijenu od 0.000354285884683723 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KNINE? KNINE je vidio ATL cijenu od 0.000001684705136988 USD . Koliki je obujam trgovanja za KNINE? 24-satni obujam trgovanja za KNINE je $ 48.28K USD . Hoće li KNINE još narasti ove godine? KNINE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KNINE predviđanje cijene za detaljniju analizu.

K9 Finance DAO (KNINE) Važna ažuriranja industrije

