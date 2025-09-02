Više o KNINE

K9 Finance DAO Cijena(KNINE)

1 KNINE u USD cijena uživo:

$0.000002992
$0.000002992$0.000002992
-1.44%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena K9 Finance DAO (KNINE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:02:22 (UTC+8)

K9 Finance DAO (KNINE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00000293
$ 0.00000293$ 0.00000293
24-satna najniža cijena
$ 0.000003147
$ 0.000003147$ 0.000003147
24-satna najviša cijena

$ 0.00000293
$ 0.00000293$ 0.00000293

$ 0.000003147
$ 0.000003147$ 0.000003147

$ 0.000354285884683723
$ 0.000354285884683723$ 0.000354285884683723

$ 0.000001684705136988
$ 0.000001684705136988$ 0.000001684705136988

+0.47%

-1.44%

+0.16%

+0.16%

K9 Finance DAO (KNINE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000002992. Tijekom protekla 24 sata, KNINEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000293 i najviše cijene $ 0.000003147, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KNINE je $ 0.000354285884683723, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000001684705136988.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KNINE se promijenio za +0.47% u posljednjih sat vremena, -1.44% u posljednjih 24 sata i +0.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu K9 Finance DAO (KNINE)

No.2039

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

$ 48.28K
$ 48.28K$ 48.28K

$ 2.99M
$ 2.99M$ 2.99M

402.27B
402.27B 402.27B

999,589,999,999
999,589,999,999 999,589,999,999

999,589,999,999
999,589,999,999 999,589,999,999

40.24%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija K9 Finance DAO je $ 1.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 48.28K. Količina u optjecaju KNINE je 402.27B, s ukupnom količinom od 999589999999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.99M.

K9 Finance DAO (KNINE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena K9 Finance DAO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000004371-1.44%
30 dana$ +0.000000302+11.22%
60 dana$ +0.000000222+8.01%
90 dana$ -0.000000568-15.96%
K9 Finance DAO promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u KNINE od $ -0.00000004371 (-1.44%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

K9 Finance DAO 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000000302 (+11.22%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

K9 Finance DAO 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KNINE od $ +0.000000222 (+8.01%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

K9 Finance DAO 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000000568 (-15.96%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena K9 Finance DAO (KNINE)?

Pogledajte K9 Finance DAO stranicu Povijest cijena sada.

Što je K9 Finance DAO (KNINE)

K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions.

K9 Finance DAO dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje K9 Finance DAO ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti KNINE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o K9 Finance DAO na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje K9 Finance DAO učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

K9 Finance DAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će K9 Finance DAO (KNINE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših K9 Finance DAO (KNINE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za K9 Finance DAO.

Provjerite K9 Finance DAO predviđanje cijene sada!

K9 Finance DAO (KNINE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike K9 Finance DAO (KNINE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KNINE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti K9 Finance DAO (KNINE)

Tražiš kako kupiti K9 Finance DAO? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti K9 Finance DAO na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

KNINE u lokalnim valutama

1 K9 Finance DAO(KNINE) u VND
0.07873448
1 K9 Finance DAO(KNINE) u AUD
A$0.00000454784
1 K9 Finance DAO(KNINE) u GBP
0.00000218416
1 K9 Finance DAO(KNINE) u EUR
0.0000025432
1 K9 Finance DAO(KNINE) u USD
$0.000002992
1 K9 Finance DAO(KNINE) u MYR
RM0.00001262624
1 K9 Finance DAO(KNINE) u TRY
0.0001231208
1 K9 Finance DAO(KNINE) u JPY
¥0.000439824
1 K9 Finance DAO(KNINE) u ARS
ARS$0.00412121072
1 K9 Finance DAO(KNINE) u RUB
0.00024106544
1 K9 Finance DAO(KNINE) u INR
0.0002635952
1 K9 Finance DAO(KNINE) u IDR
Rp0.04904917248
1 K9 Finance DAO(KNINE) u KRW
0.004167108
1 K9 Finance DAO(KNINE) u PHP
0.000171292
1 K9 Finance DAO(KNINE) u EGP
￡E.0.00014523168
1 K9 Finance DAO(KNINE) u BRL
R$0.00001627648
1 K9 Finance DAO(KNINE) u CAD
C$0.00000409904
1 K9 Finance DAO(KNINE) u BDT
0.000364276
1 K9 Finance DAO(KNINE) u NGN
0.00458191888
1 K9 Finance DAO(KNINE) u COP
$0.01201605152
1 K9 Finance DAO(KNINE) u ZAR
R.0.00005262928
1 K9 Finance DAO(KNINE) u UAH
0.0001240184
1 K9 Finance DAO(KNINE) u VES
Bs0.000436832
1 K9 Finance DAO(KNINE) u CLP
$0.002896256
1 K9 Finance DAO(KNINE) u PKR
Rs0.00084924928
1 K9 Finance DAO(KNINE) u KZT
0.00161379504
1 K9 Finance DAO(KNINE) u THB
฿0.00009661168
1 K9 Finance DAO(KNINE) u TWD
NT$0.00009167488
1 K9 Finance DAO(KNINE) u AED
د.إ0.00001098064
1 K9 Finance DAO(KNINE) u CHF
Fr0.0000023936
1 K9 Finance DAO(KNINE) u HKD
HK$0.00002330768
1 K9 Finance DAO(KNINE) u AMD
֏0.0011445896
1 K9 Finance DAO(KNINE) u MAD
.د.م0.000026928
1 K9 Finance DAO(KNINE) u MXN
$0.0000558008
1 K9 Finance DAO(KNINE) u SAR
ريال0.00001122
1 K9 Finance DAO(KNINE) u PLN
0.00001089088
1 K9 Finance DAO(KNINE) u RON
лв0.00001295536
1 K9 Finance DAO(KNINE) u SEK
kr0.0000281248
1 K9 Finance DAO(KNINE) u BGN
лв0.00000499664
1 K9 Finance DAO(KNINE) u HUF
Ft0.00101078736
1 K9 Finance DAO(KNINE) u CZK
0.00006244304
1 K9 Finance DAO(KNINE) u KWD
د.ك0.00000091256
1 K9 Finance DAO(KNINE) u ILS
0.0000100232
1 K9 Finance DAO(KNINE) u AOA
Kz0.00272741744
1 K9 Finance DAO(KNINE) u BHD
.د.ب0.000001127984
1 K9 Finance DAO(KNINE) u BMD
$0.000002992
1 K9 Finance DAO(KNINE) u DKK
kr0.00001905904
1 K9 Finance DAO(KNINE) u HNL
L0.00007842032
1 K9 Finance DAO(KNINE) u MUR
0.0001370336
1 K9 Finance DAO(KNINE) u NAD
$0.0000526592
1 K9 Finance DAO(KNINE) u NOK
kr0.00002989008
1 K9 Finance DAO(KNINE) u NZD
$0.00000505648
1 K9 Finance DAO(KNINE) u PAB
B/.0.000002992
1 K9 Finance DAO(KNINE) u PGK
K0.00001265616
1 K9 Finance DAO(KNINE) u QAR
ر.ق0.0000109208
1 K9 Finance DAO(KNINE) u RSD
дин.0.00029961888

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o K9 Finance DAO

Koliko K9 Finance DAO (KNINE) vrijedi danas?
Cijena KNINE uživo u USD je 0.000002992 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KNINE u USD?
Trenutačna cijena KNINE u USD je $ 0.000002992. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija K9 Finance DAO?
Tržišna kapitalizacija za KNINE je $ 1.20M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KNINE?
Količina u optjecaju za KNINE je 402.27B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KNINE?
KNINE je postigao ATH cijenu od 0.000354285884683723 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KNINE?
KNINE je vidio ATL cijenu od 0.000001684705136988 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KNINE?
24-satni obujam trgovanja za KNINE je $ 48.28K USD.
Hoće li KNINE još narasti ove godine?
KNINE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KNINE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:02:22 (UTC+8)

