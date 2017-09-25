Kyber Network (KNC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kyber Network (KNC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kyber Network (KNC) Informacije “KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”. Službena web stranica: https://kyberswap.com/ Bijela knjiga: https://docs.kyberswap.com/introduction Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xdeFA4e8a7bcBA345F687a2f1456F5Edd9CE97202 Kupi KNC odmah!

Kyber Network (KNC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kyber Network (KNC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 68.37M $ 68.37M $ 68.37M Ukupna količina: $ 240.46M $ 240.46M $ 240.46M Količina u optjecaju: $ 187.63M $ 187.63M $ 187.63M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 87.62M $ 87.62M $ 87.62M Povijesni maksimum: $ 5.74 $ 5.74 $ 5.74 Povijesni minimum: $ 0.25991972993251367 $ 0.25991972993251367 $ 0.25991972993251367 Trenutna cijena: $ 0.3644 $ 0.3644 $ 0.3644 Saznajte više o cijeni Kyber Network (KNC)

Kyber Network (KNC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kyber Network (KNC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KNC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KNC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KNC tokena, istražite KNC cijenu tokena uživo!

