Što je Kyber Network (KNC)

“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

Kyber Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kyber Network (KNC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kyber Network (KNC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kyber Network.

Kyber Network (KNC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kyber Network (KNC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KNC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Kyber Network (KNC)

KNC u lokalnim valutama

Kyber Network Resurs

Za dublje razumijevanje Kyber Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kyber Network Koliko Kyber Network (KNC) vrijedi danas? Cijena KNC uživo u USD je 0.3728 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena KNC u USD? $ 0.3728 . Provjerite Trenutačna cijena KNC u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Kyber Network? Tržišna kapitalizacija za KNC je $ 69.92M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za KNC? Količina u optjecaju za KNC je 187.56M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KNC? KNC je postigao ATH cijenu od 5.715659905177939 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KNC? KNC je vidio ATL cijenu od 0.25991972993251367 USD . Koliki je obujam trgovanja za KNC? 24-satni obujam trgovanja za KNC je $ 622.22K USD . Hoće li KNC još narasti ove godine? KNC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KNC predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Kyber Network (KNC) Važna ažuriranja industrije

