Kyber Network Logotip

Kyber Network Cijena(KNC)

1 KNC u USD cijena uživo:

$0.3727
$0.3727$0.3727
+0.02%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Kyber Network (KNC)
Kyber Network (KNC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.3623
$ 0.3623$ 0.3623
24-satna najniža cijena
$ 0.3973
$ 0.3973$ 0.3973
24-satna najviša cijena

$ 0.3623
$ 0.3623$ 0.3623

$ 0.3973
$ 0.3973$ 0.3973

$ 5.715659905177939
$ 5.715659905177939$ 5.715659905177939

$ 0.25991972993251367
$ 0.25991972993251367$ 0.25991972993251367

+0.75%

+0.02%

+0.26%

+0.26%

Kyber Network (KNC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.3728. Tijekom protekla 24 sata, KNCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.3623 i najviše cijene $ 0.3973, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KNC je $ 5.715659905177939, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.25991972993251367.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KNC se promijenio za +0.75% u posljednjih sat vremena, +0.02% u posljednjih 24 sata i +0.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kyber Network (KNC)

No.455

$ 69.92M
$ 69.92M$ 69.92M

$ 622.22K
$ 622.22K$ 622.22K

$ 89.64M
$ 89.64M$ 89.64M

187.56M
187.56M 187.56M

240,463,056.34363836
240,463,056.34363836 240,463,056.34363836

2017-09-25 00:00:00

$ 0.5
$ 0.5$ 0.5

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kyber Network je $ 69.92M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 622.22K. Količina u optjecaju KNC je 187.56M, s ukupnom količinom od 240463056.34363836. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 89.64M.

Kyber Network (KNC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Kyber Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000075+0.02%
30 dana$ -0.0464-11.07%
60 dana$ +0.076+25.60%
90 dana$ +0.0379+11.31%
Kyber Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u KNC od $ +0.000075 (+0.02%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Kyber Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0464 (-11.07%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Kyber Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KNC od $ +0.076 (+25.60%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Kyber Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0379 (+11.31%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Kyber Network (KNC)?

Pogledajte Kyber Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Kyber Network (KNC)

“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

Kyber Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Kyber Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti KNC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Kyber Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Kyber Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Kyber Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kyber Network (KNC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kyber Network (KNC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kyber Network.

Provjerite Kyber Network predviđanje cijene sada!

Kyber Network (KNC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kyber Network (KNC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KNC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Kyber Network (KNC)

Tražiš kako kupiti Kyber Network? Proces je jednostavan i bez muke!

KNC u lokalnim valutama

1 Kyber Network(KNC) u VND
9,810.232
1 Kyber Network(KNC) u AUD
A$0.566656
1 Kyber Network(KNC) u GBP
0.272144
1 Kyber Network(KNC) u EUR
0.31688
1 Kyber Network(KNC) u USD
$0.3728
1 Kyber Network(KNC) u MYR
RM1.573216
1 Kyber Network(KNC) u TRY
15.34072
1 Kyber Network(KNC) u JPY
¥54.8016
1 Kyber Network(KNC) u ARS
ARS$513.498448
1 Kyber Network(KNC) u RUB
30.036496
1 Kyber Network(KNC) u INR
32.84368
1 Kyber Network(KNC) u IDR
Rp6,111.474432
1 Kyber Network(KNC) u KRW
519.2172
1 Kyber Network(KNC) u PHP
21.3428
1 Kyber Network(KNC) u EGP
￡E.18.095712
1 Kyber Network(KNC) u BRL
R$2.028032
1 Kyber Network(KNC) u CAD
C$0.510736
1 Kyber Network(KNC) u BDT
45.3884
1 Kyber Network(KNC) u NGN
570.902192
1 Kyber Network(KNC) u COP
$1,497.187168
1 Kyber Network(KNC) u ZAR
R.6.557552
1 Kyber Network(KNC) u UAH
15.45256
1 Kyber Network(KNC) u VES
Bs54.4288
1 Kyber Network(KNC) u CLP
$360.8704
1 Kyber Network(KNC) u PKR
Rs105.815552
1 Kyber Network(KNC) u KZT
201.077136
1 Kyber Network(KNC) u THB
฿12.037712
1 Kyber Network(KNC) u TWD
NT$11.422592
1 Kyber Network(KNC) u AED
د.إ1.368176
1 Kyber Network(KNC) u CHF
Fr0.29824
1 Kyber Network(KNC) u HKD
HK$2.904112
1 Kyber Network(KNC) u AMD
֏142.61464
1 Kyber Network(KNC) u MAD
.د.م3.3552
1 Kyber Network(KNC) u MXN
$6.95272
1 Kyber Network(KNC) u SAR
ريال1.398
1 Kyber Network(KNC) u PLN
1.356992
1 Kyber Network(KNC) u RON
лв1.614224
1 Kyber Network(KNC) u SEK
kr3.50432
1 Kyber Network(KNC) u BGN
лв0.622576
1 Kyber Network(KNC) u HUF
Ft125.943024
1 Kyber Network(KNC) u CZK
7.780336
1 Kyber Network(KNC) u KWD
د.ك0.113704
1 Kyber Network(KNC) u ILS
1.24888
1 Kyber Network(KNC) u AOA
Kz339.833296
1 Kyber Network(KNC) u BHD
.د.ب0.1405456
1 Kyber Network(KNC) u BMD
$0.3728
1 Kyber Network(KNC) u DKK
kr2.374736
1 Kyber Network(KNC) u HNL
L9.771088
1 Kyber Network(KNC) u MUR
17.07424
1 Kyber Network(KNC) u NAD
$6.56128
1 Kyber Network(KNC) u NOK
kr3.724272
1 Kyber Network(KNC) u NZD
$0.630032
1 Kyber Network(KNC) u PAB
B/.0.3728
1 Kyber Network(KNC) u PGK
K1.576944
1 Kyber Network(KNC) u QAR
ر.ق1.36072
1 Kyber Network(KNC) u RSD
дин.37.332192

Kyber Network Resurs

Za dublje razumijevanje Kyber Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Kyber Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kyber Network

Koliko Kyber Network (KNC) vrijedi danas?
Cijena KNC uživo u USD je 0.3728 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KNC u USD?
Trenutačna cijena KNC u USD je $ 0.3728. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kyber Network?
Tržišna kapitalizacija za KNC je $ 69.92M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KNC?
Količina u optjecaju za KNC je 187.56M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KNC?
KNC je postigao ATH cijenu od 5.715659905177939 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KNC?
KNC je vidio ATL cijenu od 0.25991972993251367 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KNC?
24-satni obujam trgovanja za KNC je $ 622.22K USD.
Hoće li KNC još narasti ove godine?
KNC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KNC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Kyber Network (KNC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke.

KNC u USD kalkulator

Iznos

KNC
KNC
USD
USD

1 KNC = 0.3728 USD

Trgujte KNC

KNCUSDT
$0.3727
$0.3727$0.3727
+0.05%

Pridruži se

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine