Klever (KLV) Tokenomika
Klever (KLV) Informacije
Klever (KLV) is a crypto wallet ecosystem serving over 2.5 million total users and 140k daily active users worldwide with Klever App, Klever Swap and Klever OS. Klever's emerging platforms Klever Blockchain, Klever Exchange and Klever Bank are set to launch this year, all powered by the utility token KLV. KLV serves as the fuel for the entire Klever ecosystem, and ensures reduced Klever Swap fees. KLV Staking allows users to earn a passive income, with 72% of all KLV in circulation currently frozen and staked by Klever users.
Klever (KLV) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Klever (KLV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Klever (KLV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Klever (KLV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj KLV tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja KLV tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku KLV tokena, istražite KLV cijenu tokena uživo!
Kako kupiti KLV
Jeste li zainteresirani za dodavanje Klever (KLV) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje KLV, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.
Klever (KLV) Povijest cijena
Analiza povijesti cijena KLV pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.
KLV Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide KLV? Naša KLV stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.
Kupite Klever (KLV)
Iznos
1 KLV = 0.002818 USD