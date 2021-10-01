Klever (KLV) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Klever (KLV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Klever (KLV) Informacije Klever (KLV) is a crypto wallet ecosystem serving over 2.5 million total users and 140k daily active users worldwide with Klever App, Klever Swap and Klever OS. Klever's emerging platforms Klever Blockchain, Klever Exchange and Klever Bank are set to launch this year, all powered by the utility token KLV. KLV serves as the fuel for the entire Klever ecosystem, and ensures reduced Klever Swap fees. KLV Staking allows users to earn a passive income, with 72% of all KLV in circulation currently frozen and staked by Klever users. Službena web stranica: https://klever.io/en Bijela knjiga: https://klever.finance/wp-content/uploads/2021/10/Klever-Exchange-Whitepaper-v.1.0.pdf Istraživač blokova: https://tronscan.io/#/token20/TVj7RNVHy6thbM7BWdSe9G6gXwKhjhdNZS Kupi KLV odmah!

Klever (KLV) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Klever (KLV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 28.18M $ 28.18M $ 28.18M Povijesni maksimum: $ 0.134 $ 0.134 $ 0.134 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.002818 $ 0.002818 $ 0.002818 Saznajte više o cijeni Klever (KLV)

Klever (KLV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Klever (KLV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KLV tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KLV tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KLV tokena, istražite KLV cijenu tokena uživo!

Kako kupiti KLV Jeste li zainteresirani za dodavanje Klever (KLV) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje KLV, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati KLV na MEXC-u odmah!

Klever (KLV) Povijest cijena Analiza povijesti cijena KLV pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite KLV povijest cijena odmah!

KLV Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KLV? Naša KLV stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KLV predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!