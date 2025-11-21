KLK Foundation (KLK) Tokenomika

KLK Foundation (KLK) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u KLK Foundation (KLK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:23:34 (UTC+8)
USD

KLK Foundation (KLK) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za KLK Foundation (KLK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 40.84M
Ukupna količina:
$ 100.00M
Količina u optjecaju:
$ 100.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 408.40M
Povijesni maksimum:
$ 0.644
Povijesni minimum:
$ 0.35187983578947896
Trenutna cijena:
$ 0.4084
KLK Foundation (KLK) Informacije

The KLK Foundation is redefining the future of Payfi and digital asset management. Built to serve institutional investors, forward-thinking enterprises, and individuals alike, KLK delivers seamless cross-border payment solutions, secure virtual asset custody, and next-generation financial services across the Web 3.0 ecosystem. KLK stands at the forefront of building a trusted, efficient, and inclusive Web 3.0 financial infrastructure.

Službena web stranica:
https://klickl.vip/
Bijela knjiga:
https://klickl.vip/
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x411049c6046be1be13ce80262fca723cccb67798

KLK Foundation (KLK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike KLK Foundation (KLK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj KLK tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja KLK tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku KLK tokena, istražite KLK cijenu tokena uživo!

