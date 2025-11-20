KLK Foundation Cijena danas

Trenutačna cijena KLK Foundation (KLK) danas je $ 0.4062, s promjenom od 0.63% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KLK u USD je $ 0.4062 po KLK.

KLK Foundation trenutačno je na #504 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 40.62M, s količinom u optjecaju od 100.00M KLK. Tijekom posljednja 24 sata, KLK trgovao je između $ 0.4001 (niska) i $ 0.4146 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.631953236889443, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.35187983578947896.

U kratkoročnim performansama, KLK se kretao +0.34% u posljednjem satu i -3.59% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 253.07K.

Informacije o tržištu KLK Foundation (KLK)

Poredak No.504 Tržišna kapitalizacija $ 40.62M$ 40.62M $ 40.62M Obujam (24 sata) $ 253.07K$ 253.07K $ 253.07K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 406.20M$ 406.20M $ 406.20M Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Stopa optjecaja 10.00% Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija KLK Foundation je $ 40.62M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 253.07K. Količina u optjecaju KLK je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 406.20M.