Kleva (KLEVA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kleva (KLEVA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kleva (KLEVA) Informacije Kleva AI is a DeFAI platform that empowers users to earn returns through AI Agents without requiring DeFi expertise. It enables users to leverage both tangible and intangible assets, including social influence, via autonomous financial strategies. The project’s mission is to “Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets. Službena web stranica: https://kleva.io/ Bijela knjiga: https://docs.kleva.io/ Istraživač blokova: https://scope.klaytn.com/token/0x5fff3a6c16c2208103f318f4713d4d90601a7313 Kupi KLEVA odmah!

Kleva (KLEVA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kleva (KLEVA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.08M $ 5.08M $ 5.08M Ukupna količina: $ 68.92M $ 68.92M $ 68.92M Količina u optjecaju: $ 68.92M $ 68.92M $ 68.92M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.08M $ 5.08M $ 5.08M Povijesni maksimum: $ 0.2887 $ 0.2887 $ 0.2887 Povijesni minimum: $ 0.015292010209863226 $ 0.015292010209863226 $ 0.015292010209863226 Trenutna cijena: $ 0.0737 $ 0.0737 $ 0.0737 Saznajte više o cijeni Kleva (KLEVA)

Kleva (KLEVA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kleva (KLEVA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KLEVA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KLEVA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KLEVA tokena, istražite KLEVA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti KLEVA Jeste li zainteresirani za dodavanje Kleva (KLEVA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje KLEVA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati KLEVA na MEXC-u odmah!

Kleva (KLEVA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena KLEVA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite KLEVA povijest cijena odmah!

KLEVA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KLEVA? Naša KLEVA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KLEVA predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!