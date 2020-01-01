Klaus (KLAUS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Klaus (KLAUS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Klaus (KLAUS) Informacije Klaus is the new meme sensation, ready to claim the throne as the memecoin of this meme supercycle. ONE KLAUS. ONE MISSION. ONE REVOLUTION - TO OVERTHROW THE US DOLLAR. Službena web stranica: https://www.klausoneth.com/ Istraživač blokova: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xb612bFC5cE2FB1337Bd29F5Af24ca85DbB181cE2 Kupi KLAUS odmah!

Klaus (KLAUS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Klaus (KLAUS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 297.80K $ 297.80K $ 297.80K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 297.80K $ 297.80K $ 297.80K Povijesni maksimum: $ 0.0686 $ 0.0686 $ 0.0686 Povijesni minimum: $ 0.000176796171188312 $ 0.000176796171188312 $ 0.000176796171188312 Trenutna cijena: $ 0.0002978 $ 0.0002978 $ 0.0002978 Saznajte više o cijeni Klaus (KLAUS)

Klaus (KLAUS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Klaus (KLAUS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KLAUS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KLAUS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KLAUS tokena, istražite KLAUS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti KLAUS Jeste li zainteresirani za dodavanje Klaus (KLAUS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje KLAUS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati KLAUS na MEXC-u odmah!

Klaus (KLAUS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena KLAUS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite KLAUS povijest cijena odmah!

KLAUS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KLAUS? Naša KLAUS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KLAUS predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!