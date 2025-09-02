Više o KITTY

Hello Kitty Logotip

Hello Kitty Cijena(KITTY)

1 KITTY u USD cijena uživo:

$0.003731
-1.91%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Hello Kitty (KITTY)
Hello Kitty (KITTY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.003689
24-satna najniža cijena
$ 0.004338
24-satna najviša cijena

$ 0.003689
$ 0.004338
$ 0.012059671870796903
$ 0.001783429987540028
-0.46%

-1.91%

-12.40%

-12.40%

Hello Kitty (KITTY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.003738. Tijekom protekla 24 sata, KITTYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.003689 i najviše cijene $ 0.004338, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KITTY je $ 0.012059671870796903, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001783429987540028.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KITTY se promijenio za -0.46% u posljednjih sat vremena, -1.91% u posljednjih 24 sata i -12.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hello Kitty (KITTY)

No.3765

$ 0.00
$ 54.25K
$ 3.74M
0.00
999,554,120
999,554,120
0.00%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hello Kitty je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.25K. Količina u optjecaju KITTY je 0.00, s ukupnom količinom od 999554120. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.74M.

Hello Kitty (KITTY) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Hello Kitty za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00007265-1.91%
30 dana$ +0.001381+58.59%
60 dana$ -0.001991-34.76%
90 dana$ -0.000471-11.20%
Hello Kitty promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u KITTY od $ -0.00007265 (-1.91%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Hello Kitty 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.001381 (+58.59%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Hello Kitty 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KITTY od $ -0.001991 (-34.76%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Hello Kitty 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000471 (-11.20%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Hello Kitty (KITTY)?

Pogledajte Hello Kitty stranicu Povijest cijena sada.

Što je Hello Kitty (KITTY)

the world's most iconic cat

Hello Kitty dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Hello Kitty ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti KITTY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Hello Kitty na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Hello Kitty učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Hello Kitty Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hello Kitty (KITTY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hello Kitty (KITTY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hello Kitty.

Provjerite Hello Kitty predviđanje cijene sada!

Hello Kitty (KITTY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hello Kitty (KITTY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KITTY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Hello Kitty (KITTY)

Tražiš kako kupiti Hello Kitty? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Hello Kitty na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

KITTY u lokalnim valutama

1 Hello Kitty(KITTY) u VND
98.36547
1 Hello Kitty(KITTY) u AUD
A$0.00568176
1 Hello Kitty(KITTY) u GBP
0.00272874
1 Hello Kitty(KITTY) u EUR
0.0031773
1 Hello Kitty(KITTY) u USD
$0.003738
1 Hello Kitty(KITTY) u MYR
RM0.01577436
1 Hello Kitty(KITTY) u TRY
0.15378132
1 Hello Kitty(KITTY) u JPY
¥0.549486
1 Hello Kitty(KITTY) u ARS
ARS$5.14875858
1 Hello Kitty(KITTY) u RUB
0.30113328
1 Hello Kitty(KITTY) u INR
0.3291309
1 Hello Kitty(KITTY) u IDR
Rp61.27867872
1 Hello Kitty(KITTY) u KRW
5.2133886
1 Hello Kitty(KITTY) u PHP
0.21355194
1 Hello Kitty(KITTY) u EGP
￡E.0.18136776
1 Hello Kitty(KITTY) u BRL
R$0.02029734
1 Hello Kitty(KITTY) u CAD
C$0.00512106
1 Hello Kitty(KITTY) u BDT
0.45427914
1 Hello Kitty(KITTY) u NGN
5.72433582
1 Hello Kitty(KITTY) u COP
$15.01203228
1 Hello Kitty(KITTY) u ZAR
R.0.0657888
1 Hello Kitty(KITTY) u UAH
0.15486534
1 Hello Kitty(KITTY) u VES
Bs0.545748
1 Hello Kitty(KITTY) u CLP
$3.618384
1 Hello Kitty(KITTY) u PKR
Rs1.06069488
1 Hello Kitty(KITTY) u KZT
2.01508104
1 Hello Kitty(KITTY) u THB
฿0.12077478
1 Hello Kitty(KITTY) u TWD
NT$0.11453232
1 Hello Kitty(KITTY) u AED
د.إ0.01371846
1 Hello Kitty(KITTY) u CHF
Fr0.0029904
1 Hello Kitty(KITTY) u HKD
HK$0.02911902
1 Hello Kitty(KITTY) u AMD
֏1.42888788
1 Hello Kitty(KITTY) u MAD
.د.م0.03356724
1 Hello Kitty(KITTY) u MXN
$0.0697137
1 Hello Kitty(KITTY) u SAR
ريال0.0140175
1 Hello Kitty(KITTY) u PLN
0.01360632
1 Hello Kitty(KITTY) u RON
лв0.01618554
1 Hello Kitty(KITTY) u SEK
kr0.03509982
1 Hello Kitty(KITTY) u BGN
лв0.00620508
1 Hello Kitty(KITTY) u HUF
Ft1.2619488
1 Hello Kitty(KITTY) u CZK
0.07797468
1 Hello Kitty(KITTY) u KWD
د.ك0.00114009
1 Hello Kitty(KITTY) u ILS
0.0125223
1 Hello Kitty(KITTY) u AOA
Kz3.40744866
1 Hello Kitty(KITTY) u BHD
.د.ب0.001409226
1 Hello Kitty(KITTY) u BMD
$0.003738
1 Hello Kitty(KITTY) u DKK
kr0.02381106
1 Hello Kitty(KITTY) u HNL
L0.0979356
1 Hello Kitty(KITTY) u MUR
0.1712004
1 Hello Kitty(KITTY) u NAD
$0.06575142
1 Hello Kitty(KITTY) u NOK
kr0.03734262
1 Hello Kitty(KITTY) u NZD
$0.00631722
1 Hello Kitty(KITTY) u PAB
B/.0.003738
1 Hello Kitty(KITTY) u PGK
K0.01581174
1 Hello Kitty(KITTY) u QAR
ر.ق0.01360632
1 Hello Kitty(KITTY) u RSD
дин.0.37409904

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hello Kitty

Koliko Hello Kitty (KITTY) vrijedi danas?
Cijena KITTY uživo u USD je 0.003738 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KITTY u USD?
Trenutačna cijena KITTY u USD je $ 0.003738. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hello Kitty?
Tržišna kapitalizacija za KITTY je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KITTY?
Količina u optjecaju za KITTY je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KITTY?
KITTY je postigao ATH cijenu od 0.012059671870796903 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KITTY?
KITTY je vidio ATL cijenu od 0.001783429987540028 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KITTY?
24-satni obujam trgovanja za KITTY je $ 54.25K USD.
Hoće li KITTY još narasti ove godine?
KITTY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KITTY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Hello Kitty (KITTY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

