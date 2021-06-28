KishuInu (KISHU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u KishuInu (KISHU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

KishuInu (KISHU) Informacije Launched in April 2021, Kishu Inu is the fastest-growing cryptocurrency of its kind. Kishu is fully decentralized and on a mission to bring popular cryptocurrency concepts to the mainstream in one, easy to understand project. Službena web stranica: https://kishu.finance/ Bijela knjiga: https://www.kishu.finance/p/whitepaper.html Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xA2b4C0Af19cC16a6CfAcCe81F192B024d625817D Kupi KISHU odmah!

KishuInu (KISHU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za KishuInu (KISHU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.97M $ 5.97M $ 5.97M Ukupna količina: $ 96,702.94T $ 96,702.94T $ 96,702.94T Količina u optjecaju: $ 93,136.10T $ 93,136.10T $ 93,136.10T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 64.14M $ 64.14M $ 64.14M Povijesni maksimum: $ 0.000000009802 $ 0.000000009802 $ 0.000000009802 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00000000006414 $ 0.00000000006414 $ 0.00000000006414 Saznajte više o cijeni KishuInu (KISHU)

KishuInu (KISHU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike KishuInu (KISHU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KISHU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KISHU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KISHU tokena, istražite KISHU cijenu tokena uživo!

Jeste li zainteresirani za dodavanje KishuInu (KISHU) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje KISHU, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

KishuInu (KISHU) Povijest cijena Analiza povijesti cijena KISHU pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite KISHU povijest cijena odmah!

KISHU Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KISHU? Naša KISHU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KISHU predviđanje cijene tokena odmah!

