KINIC (KINIC) Informacije Kinic is a DAO focused on the progression of on-chain artificial intelligence, search technologies, and portable 'AI'. Kinic initially debuted as a winner in the global SuperNova Hackathon. It later transformed into an SNS DAO, with the singular mission of tamperproof AI. Starting as a simple web3 indexer and search engine, it has since evolved into a suite of tools for on-chain search, LLM, and other tamperproof models and vector databases. Anyone can log into the Kinic UI and deploy their own 100% on-chain vector database and select from local or on-chain AI models. The merging of advanced cryptography such as zero-knowledge proofs & chain-key cryptography, with portable AI models will allow for multitudes of use-cases. Službena web stranica: https://kinic.io/ Bijela knjiga: https://74iy7-xqaaa-aaaaf-qagra-cai.ic0.app/whitepaper Istraživač blokova: https://dashboard.internetcomputer.org/sns/7jkta-eyaaa-aaaaq-aaarq-cai Kupi KINIC odmah!

KINIC (KINIC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za KINIC (KINIC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M Ukupna količina: $ 6.08M $ 6.08M $ 6.08M Količina u optjecaju: $ 2.87M $ 2.87M $ 2.87M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.20M $ 7.20M $ 7.20M Povijesni maksimum: $ 7.899 $ 7.899 $ 7.899 Povijesni minimum: $ 0.48633364337968216 $ 0.48633364337968216 $ 0.48633364337968216 Trenutna cijena: $ 0.7196 $ 0.7196 $ 0.7196 Saznajte više o cijeni KINIC (KINIC)

KINIC (KINIC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike KINIC (KINIC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KINIC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KINIC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KINIC tokena, istražite KINIC cijenu tokena uživo!

