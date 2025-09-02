Što je KINIC (KINIC)

Kinic is a DAO focused on the progression of on-chain artificial intelligence, search technologies, and portable 'AI'. Kinic initially debuted as a winner in the global SuperNova Hackathon. It later transformed into an SNS DAO, with the singular mission of tamperproof AI. Starting as a simple web3 indexer and search engine, it has since evolved into a suite of tools for on-chain search, LLM, and other tamperproof models and vector databases. Anyone can log into the Kinic UI and deploy their own 100% on-chain vector database and select from local or on-chain AI models. The merging of advanced cryptography such as zero-knowledge proofs & chain-key cryptography, with portable AI models will allow for multitudes of use-cases.

KINIC (KINIC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike KINIC (KINIC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KINIC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o KINIC Koliko KINIC (KINIC) vrijedi danas? Cijena KINIC uživo u USD je 0.6932 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena KINIC u USD? $ 0.6932 . Provjerite Trenutačna cijena KINIC u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija KINIC? Tržišna kapitalizacija za KINIC je $ 1.99M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za KINIC? Količina u optjecaju za KINIC je 2.87M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KINIC? KINIC je postigao ATH cijenu od 3.020029976139885 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KINIC? KINIC je vidio ATL cijenu od 0.48633364337968216 USD . Koliki je obujam trgovanja za KINIC? 24-satni obujam trgovanja za KINIC je $ 116.69K USD . Hoće li KINIC još narasti ove godine? KINIC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KINIC predviđanje cijene za detaljniju analizu.

KINIC (KINIC) Važna ažuriranja industrije

