KIND Cijena danas

Trenutačna cijena KIND (KIND) danas je $ 0.0006591, s promjenom od 7.37% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KIND u USD je $ 0.0006591 po KIND.

KIND trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- KIND. Tijekom posljednja 24 sata, KIND trgovao je između $ 0.0006123 (niska) i $ 0.0009 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, KIND se kretao -3.38% u posljednjem satu i -38.10% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 56.73K.

Informacije o tržištu KIND (KIND)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 56.73K$ 56.73K $ 56.73K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain SOL

