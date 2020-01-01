Kima Network (KIMA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kima Network (KIMA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kima Network (KIMA) Informacije Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure. Službena web stranica: https://kima.network Bijela knjiga: https://docs.kima.finance/kima-whitepaper-1 Istraživač blokova: https://arbiscan.io/token/0x94fcd9c18f99538c0f7c61c5500ca79f0d5c4dab Kupi KIMA odmah!

Kima Network (KIMA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kima Network (KIMA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.27M $ 4.27M $ 4.27M Ukupna količina: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Količina u optjecaju: $ 64.74M $ 64.74M $ 64.74M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 13.87M $ 13.87M $ 13.87M Povijesni maksimum: $ 1.1047 $ 1.1047 $ 1.1047 Povijesni minimum: $ 0.04643687296747349 $ 0.04643687296747349 $ 0.04643687296747349 Trenutna cijena: $ 0.06603 $ 0.06603 $ 0.06603 Saznajte više o cijeni Kima Network (KIMA)

Kima Network (KIMA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kima Network (KIMA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KIMA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KIMA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KIMA tokena, istražite KIMA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti KIMA Jeste li zainteresirani za dodavanje Kima Network (KIMA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje KIMA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati KIMA na MEXC-u odmah!

Kima Network (KIMA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena KIMA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite KIMA povijest cijena odmah!

KIMA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KIMA? Naša KIMA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KIMA predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!