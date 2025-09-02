Kima Network (KIMA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.06747. Tijekom protekla 24 sata, KIMAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0668 i najviše cijene $ 0.0703, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KIMA je $ 1.095506932178614, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04643687296747349.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KIMA se promijenio za +0.19% u posljednjih sat vremena, +0.61% u posljednjih 24 sata i +0.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Kima Network (KIMA)
No.1459
$ 4.37M
$ 4.37M$ 4.37M
$ 167.40K
$ 167.40K$ 167.40K
$ 14.17M
$ 14.17M$ 14.17M
64.70M
64.70M 64.70M
210,000,000
210,000,000 210,000,000
210,000,000
210,000,000 210,000,000
30.80%
ARB
Trenutačna tržišna kapitalizacija Kima Network je $ 4.37M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 167.40K. Količina u optjecaju KIMA je 64.70M, s ukupnom količinom od 210000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.17M.
Kima Network (KIMA) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Kima Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0004097
+0.61%
30 dana
$ -0.03181
-32.05%
60 dana
$ -0.01773
-20.81%
90 dana
$ -0.03976
-37.08%
Kima Network promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u KIMA od $ +0.0004097 (+0.61%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Kima Network 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.03181 (-32.05%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Kima Network 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KIMA od $ -0.01773 (-20.81%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Kima Network 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.03976 (-37.08%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Kima Network (KIMA)?
Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.
Kima Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Kima Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti KIMA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Kima Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Kima Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Kima Network Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Kima Network (KIMA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kima Network (KIMA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kima Network.
Razumijevanje tokenomike Kima Network (KIMA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KIMA opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Kima Network (KIMA)
Tražiš kako kupiti Kima Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Kima Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.