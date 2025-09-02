Više o KIMA

Kima Network Logotip

Kima Network Cijena(KIMA)

1 KIMA u USD cijena uživo:

$0.06758
$0.06758$0.06758
+0.61%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Kima Network (KIMA)
Kima Network (KIMA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0668
$ 0.0668$ 0.0668
24-satna najniža cijena
$ 0.0703
$ 0.0703$ 0.0703
24-satna najviša cijena

$ 0.0668
$ 0.0668$ 0.0668

$ 0.0703
$ 0.0703$ 0.0703

$ 1.095506932178614
$ 1.095506932178614$ 1.095506932178614

$ 0.04643687296747349
$ 0.04643687296747349$ 0.04643687296747349

+0.19%

+0.61%

+0.67%

+0.67%

Kima Network (KIMA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.06747. Tijekom protekla 24 sata, KIMAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0668 i najviše cijene $ 0.0703, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KIMA je $ 1.095506932178614, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04643687296747349.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KIMA se promijenio za +0.19% u posljednjih sat vremena, +0.61% u posljednjih 24 sata i +0.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kima Network (KIMA)

No.1459

$ 4.37M
$ 4.37M$ 4.37M

$ 167.40K
$ 167.40K$ 167.40K

$ 14.17M
$ 14.17M$ 14.17M

64.70M
64.70M 64.70M

210,000,000
210,000,000 210,000,000

210,000,000
210,000,000 210,000,000

30.80%

ARB

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kima Network je $ 4.37M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 167.40K. Količina u optjecaju KIMA je 64.70M, s ukupnom količinom od 210000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.17M.

Kima Network (KIMA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Kima Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0004097+0.61%
30 dana$ -0.03181-32.05%
60 dana$ -0.01773-20.81%
90 dana$ -0.03976-37.08%
Kima Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u KIMA od $ +0.0004097 (+0.61%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Kima Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.03181 (-32.05%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Kima Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KIMA od $ -0.01773 (-20.81%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Kima Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.03976 (-37.08%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Kima Network (KIMA)?

Pogledajte Kima Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Kima Network (KIMA)

Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.

Kima Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Kima Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti KIMA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Kima Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Kima Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Kima Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kima Network (KIMA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kima Network (KIMA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kima Network.

Provjerite Kima Network predviđanje cijene sada!

Kima Network (KIMA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kima Network (KIMA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KIMA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Kima Network (KIMA)

Tražiš kako kupiti Kima Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Kima Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

KIMA u lokalnim valutama

Kima Network Resurs

Za dublje razumijevanje Kima Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Kima Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kima Network

Koliko Kima Network (KIMA) vrijedi danas?
Cijena KIMA uživo u USD je 0.06747 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KIMA u USD?
Trenutačna cijena KIMA u USD je $ 0.06747. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kima Network?
Tržišna kapitalizacija za KIMA je $ 4.37M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KIMA?
Količina u optjecaju za KIMA je 64.70M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KIMA?
KIMA je postigao ATH cijenu od 1.095506932178614 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KIMA?
KIMA je vidio ATL cijenu od 0.04643687296747349 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KIMA?
24-satni obujam trgovanja za KIMA je $ 167.40K USD.
Hoće li KIMA još narasti ove godine?
KIMA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KIMA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Kima Network (KIMA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

