Što je Kima Network (KIMA)

Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.

Kima Network (KIMA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kima Network (KIMA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KIMA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kima Network Resurs

Za dublje razumijevanje Kima Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kima Network Koliko Kima Network (KIMA) vrijedi danas? Cijena KIMA uživo u USD je 0.06747 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena KIMA u USD? $ 0.06747 . Provjerite Trenutačna cijena KIMA u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Kima Network? Tržišna kapitalizacija za KIMA je $ 4.37M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za KIMA? Količina u optjecaju za KIMA je 64.70M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KIMA? KIMA je postigao ATH cijenu od 1.095506932178614 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KIMA? KIMA je vidio ATL cijenu od 0.04643687296747349 USD . Koliki je obujam trgovanja za KIMA? 24-satni obujam trgovanja za KIMA je $ 167.40K USD . Hoće li KIMA još narasti ove godine? KIMA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KIMA predviđanje cijene za detaljniju analizu.

