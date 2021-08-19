KILT Protocol (KILT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u KILT Protocol (KILT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
KILT Protocol (KILT) Informacije

Službena web stranica:
https://kilt.io/
Bijela knjiga:
https://www.kilt.io/wp-content/uploads/2021/08/19_KILT_Token_Metrics_Revised_Version.pdf
Istraživač blokova:
https://basescan.org/token/0x5d0dd05bb095fdd6af4865a1adf97c39c85ad2d8

KILT Protocol (KILT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za KILT Protocol (KILT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 2.46M
Ukupna količina:
$ 290.56M
Količina u optjecaju:
$ 188.62M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 3.78M
Povijesni maksimum:
$ 0.054
Povijesni minimum:
$ 0.007327165551517575
Trenutna cijena:
$ 0.01302
KILT Protocol (KILT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike KILT Protocol (KILT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj KILT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja KILT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku KILT tokena, istražite KILT cijenu tokena uživo!

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.