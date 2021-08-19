KILT Protocol (KILT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u KILT Protocol (KILT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

KILT Protocol (KILT) Informacije Službena web stranica: https://kilt.io/ Bijela knjiga: https://www.kilt.io/wp-content/uploads/2021/08/19_KILT_Token_Metrics_Revised_Version.pdf Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x5d0dd05bb095fdd6af4865a1adf97c39c85ad2d8 Kupi KILT odmah!

KILT Protocol (KILT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za KILT Protocol (KILT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.46M $ 2.46M $ 2.46M Ukupna količina: $ 290.56M $ 290.56M $ 290.56M Količina u optjecaju: $ 188.62M $ 188.62M $ 188.62M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.78M $ 3.78M $ 3.78M Povijesni maksimum: $ 0.054 $ 0.054 $ 0.054 Povijesni minimum: $ 0.007327165551517575 $ 0.007327165551517575 $ 0.007327165551517575 Trenutna cijena: $ 0.01302 $ 0.01302 $ 0.01302 Saznajte više o cijeni KILT Protocol (KILT)

KILT Protocol (KILT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike KILT Protocol (KILT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KILT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KILT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KILT tokena, istražite KILT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti KILT Jeste li zainteresirani za dodavanje KILT Protocol (KILT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje KILT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati KILT na MEXC-u odmah!

KILT Protocol (KILT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena KILT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite KILT povijest cijena odmah!

KILT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KILT? Naša KILT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KILT predviđanje cijene tokena odmah!

