Više o KILT

KILT Informacije o cijeni

KILT Bijela knjiga

KILT Službena web stranica

KILT Tokenomija

KILT Prognoza cijena

KILT Povijest

Vodič za kupnju KILT

Konverter KILT u fiducijarnu valutu

KILT Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

KILT Protocol Logotip

KILT Protocol Cijena(KILT)

1 KILT u USD cijena uživo:

$0.01338
$0.01338$0.01338
+9.58%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena KILT Protocol (KILT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 07:00:07 (UTC+8)

KILT Protocol (KILT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01179
$ 0.01179$ 0.01179
24-satna najniža cijena
$ 0.01338
$ 0.01338$ 0.01338
24-satna najviša cijena

$ 0.01179
$ 0.01179$ 0.01179

$ 0.01338
$ 0.01338$ 0.01338

$ 0.024061289716184094
$ 0.024061289716184094$ 0.024061289716184094

$ 0.007327165551517575
$ 0.007327165551517575$ 0.007327165551517575

+8.69%

+9.58%

+48.55%

+48.55%

KILT Protocol (KILT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01337. Tijekom protekla 24 sata, KILTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01179 i najviše cijene $ 0.01338, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KILT je $ 0.024061289716184094, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.007327165551517575.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KILT se promijenio za +8.69% u posljednjih sat vremena, +9.58% u posljednjih 24 sata i +48.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KILT Protocol (KILT)

No.1774

$ 2.52M
$ 2.52M$ 2.52M

$ 1.45K
$ 1.45K$ 1.45K

$ 3.88M
$ 3.88M$ 3.88M

188.62M
188.62M 188.62M

290,560,000
290,560,000 290,560,000

290,560,000
290,560,000 290,560,000

64.91%

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija KILT Protocol je $ 2.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.45K. Količina u optjecaju KILT je 188.62M, s ukupnom količinom od 290560000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.88M.

KILT Protocol (KILT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena KILT Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0011697+9.58%
30 dana$ -0.00555-29.34%
60 dana$ +0.00837+167.40%
90 dana$ +0.00837+167.40%
KILT Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u KILT od $ +0.0011697 (+9.58%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

KILT Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00555 (-29.34%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

KILT Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KILT od $ +0.00837 (+167.40%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

KILT Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00837 (+167.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena KILT Protocol (KILT)?

Pogledajte KILT Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je KILT Protocol (KILT)

KILT Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje KILT Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti KILT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o KILT Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje KILT Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

KILT Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će KILT Protocol (KILT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših KILT Protocol (KILT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za KILT Protocol.

Provjerite KILT Protocol predviđanje cijene sada!

KILT Protocol (KILT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike KILT Protocol (KILT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KILT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti KILT Protocol (KILT)

Tražiš kako kupiti KILT Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti KILT Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

KILT u lokalnim valutama

1 KILT Protocol(KILT) u VND
351.83155
1 KILT Protocol(KILT) u AUD
A$0.0204561
1 KILT Protocol(KILT) u GBP
0.0098938
1 KILT Protocol(KILT) u EUR
0.0113645
1 KILT Protocol(KILT) u USD
$0.01337
1 KILT Protocol(KILT) u MYR
RM0.0564214
1 KILT Protocol(KILT) u TRY
0.5504429
1 KILT Protocol(KILT) u JPY
¥1.97876
1 KILT Protocol(KILT) u ARS
ARS$18.1656853
1 KILT Protocol(KILT) u RUB
1.0768198
1 KILT Protocol(KILT) u INR
1.1764263
1 KILT Protocol(KILT) u IDR
Rp219.1802928
1 KILT Protocol(KILT) u KRW
18.647139
1 KILT Protocol(KILT) u PHP
0.7671706
1 KILT Protocol(KILT) u EGP
￡E.0.6487124
1 KILT Protocol(KILT) u BRL
R$0.0730002
1 KILT Protocol(KILT) u CAD
C$0.0183169
1 KILT Protocol(KILT) u BDT
1.6260594
1 KILT Protocol(KILT) u NGN
20.5692102
1 KILT Protocol(KILT) u COP
$53.6947222
1 KILT Protocol(KILT) u ZAR
R.0.2363816
1 KILT Protocol(KILT) u UAH
0.5528495
1 KILT Protocol(KILT) u VES
Bs1.99213
1 KILT Protocol(KILT) u CLP
$12.9689
1 KILT Protocol(KILT) u PKR
Rs3.7831752
1 KILT Protocol(KILT) u KZT
7.2191315
1 KILT Protocol(KILT) u THB
฿0.4323858
1 KILT Protocol(KILT) u TWD
NT$0.4111275
1 KILT Protocol(KILT) u AED
د.إ0.0490679
1 KILT Protocol(KILT) u CHF
Fr0.010696
1 KILT Protocol(KILT) u HKD
HK$0.104286
1 KILT Protocol(KILT) u AMD
֏5.1146935
1 KILT Protocol(KILT) u MAD
.د.م0.1208648
1 KILT Protocol(KILT) u MXN
$0.2501527
1 KILT Protocol(KILT) u SAR
ريال0.0501375
1 KILT Protocol(KILT) u PLN
0.0489342
1 KILT Protocol(KILT) u RON
лв0.0582932
1 KILT Protocol(KILT) u SEK
kr0.1263465
1 KILT Protocol(KILT) u BGN
лв0.0224616
1 KILT Protocol(KILT) u HUF
Ft4.544463
1 KILT Protocol(KILT) u CZK
0.2810374
1 KILT Protocol(KILT) u KWD
د.ك0.00407785
1 KILT Protocol(KILT) u ILS
0.0451906
1 KILT Protocol(KILT) u AOA
Kz12.2323467
1 KILT Protocol(KILT) u BHD
.د.ب0.00502712
1 KILT Protocol(KILT) u BMD
$0.01337
1 KILT Protocol(KILT) u DKK
kr0.0857017
1 KILT Protocol(KILT) u HNL
L0.3522995
1 KILT Protocol(KILT) u MUR
0.6130145
1 KILT Protocol(KILT) u NAD
$0.2367827
1 KILT Protocol(KILT) u NOK
kr0.1341011
1 KILT Protocol(KILT) u NZD
$0.022729
1 KILT Protocol(KILT) u PAB
B/.0.01337
1 KILT Protocol(KILT) u PGK
K0.0560203
1 KILT Protocol(KILT) u QAR
ر.ق0.0486668
1 KILT Protocol(KILT) u RSD
дин.1.3459579

KILT Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje KILT Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena KILT Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o KILT Protocol

Koliko KILT Protocol (KILT) vrijedi danas?
Cijena KILT uživo u USD je 0.01337 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KILT u USD?
Trenutačna cijena KILT u USD je $ 0.01337. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija KILT Protocol?
Tržišna kapitalizacija za KILT je $ 2.52M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KILT?
Količina u optjecaju za KILT je 188.62M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KILT?
KILT je postigao ATH cijenu od 0.024061289716184094 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KILT?
KILT je vidio ATL cijenu od 0.007327165551517575 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KILT?
24-satni obujam trgovanja za KILT je $ 1.45K USD.
Hoće li KILT još narasti ove godine?
KILT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KILT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 07:00:07 (UTC+8)

KILT Protocol (KILT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

KILT u USD kalkulator

Iznos

KILT
KILT
USD
USD

1 KILT = 0.01337 USD

Trgujte KILT

KILTUSDT
$0.01338
$0.01338$0.01338
+9.58%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine