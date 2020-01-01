KIKICat (KIKI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u KIKICat (KIKI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

KIKICat (KIKI) Informacije KIKI is one of the most popular and largest meme intellectual properties on Giphy, with over 10.6 billion views, making it an important figure in internet culture. Unlike other memes, KIKI has a unique ownership structure — KIKI owns 100% of the intellectual property. As the first technology partner on the Solana blockchain, KIKI is dedicated to building a community centered around AI agents. Službena web stranica: http://kikicat.xyz Istraživač blokova: https://solscan.io/token/HhCLbkW6FwhriTkk81W8tYstsRCLUu6Y7Je1SQjVpump Kupi KIKI odmah!

KIKICat (KIKI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za KIKICat (KIKI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 604.79K $ 604.79K $ 604.79K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 604.80K $ 604.80K $ 604.80K Povijesni maksimum: $ 0.10709 $ 0.10709 $ 0.10709 Povijesni minimum: $ 0.000494264938434785 $ 0.000494264938434785 $ 0.000494264938434785 Trenutna cijena: $ 0.0006048 $ 0.0006048 $ 0.0006048 Saznajte više o cijeni KIKICat (KIKI)

KIKICat (KIKI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike KIKICat (KIKI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KIKI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KIKI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KIKI tokena, istražite KIKI cijenu tokena uživo!

