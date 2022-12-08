KiboShib (KIBSHI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u KiboShib (KIBSHI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
KiboShib (KIBSHI) Informacije

Kiboshib (KIBSHI) is the first ai-generated meme coin on any blockchain, launched on-chain December 8th, 2022, during the first week of ChatGPT's release. The AI generated Kibshi from the concept of being the child of his mother Kabosu (DOGE) and father Shiba Inu (SHIB). Besides just the name, the ai also suggested a logo design, which was then fed into Dall-E to create the cute and iconic Kibshi logo. ‘Kibo’ is Japanese for hope, and Kibshi represents the hope of a better future where AI is omnipresent.

Službena web stranica:
https://kiboshib.com
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/BxBkTCHsrcYChcwB459CAGPX9x4fWSVnmzqh5efgUN1R

KiboShib (KIBSHI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za KiboShib (KIBSHI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 14.43M
$ 14.43M
Ukupna količina:
$ 1.00T
$ 1.00T
Količina u optjecaju:
$ 1.00T
$ 1.00T
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 14.43M
$ 14.43M
Povijesni maksimum:
$ 0.000064
$ 0.000064
Povijesni minimum:
$ 0.000000002587915911
$ 0.000000002587915911
Trenutna cijena:
$ 0.000014428
$ 0.000014428

KiboShib (KIBSHI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike KiboShib (KIBSHI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj KIBSHI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja KIBSHI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku KIBSHI tokena, istražite KIBSHI cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.