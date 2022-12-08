KiboShib (KIBSHI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u KiboShib (KIBSHI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

KiboShib (KIBSHI) Informacije Kiboshib (KIBSHI) is the first ai-generated meme coin on any blockchain, launched on-chain December 8th, 2022, during the first week of ChatGPT's release. The AI generated Kibshi from the concept of being the child of his mother Kabosu (DOGE) and father Shiba Inu (SHIB). Besides just the name, the ai also suggested a logo design, which was then fed into Dall-E to create the cute and iconic Kibshi logo. 'Kibo' is Japanese for hope, and Kibshi represents the hope of a better future where AI is omnipresent. Službena web stranica: https://kiboshib.com Istraživač blokova: https://solscan.io/token/BxBkTCHsrcYChcwB459CAGPX9x4fWSVnmzqh5efgUN1R

KiboShib (KIBSHI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za KiboShib (KIBSHI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 14.43M Ukupna količina: $ 1.00T Količina u optjecaju: $ 1.00T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.43M Povijesni maksimum: $ 0.000064 Povijesni minimum: $ 0.000000002587915911 Trenutna cijena: $ 0.000014428

KiboShib (KIBSHI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike KiboShib (KIBSHI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KIBSHI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KIBSHI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KIBSHI tokena, istražite KIBSHI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti KIBSHI Jeste li zainteresirani za dodavanje KiboShib (KIBSHI) u svoj portfelj?

KiboShib (KIBSHI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena KIBSHI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite KIBSHI povijest cijena odmah!

KIBSHI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KIBSHI? Naša KIBSHI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KIBSHI predviđanje cijene tokena odmah!

