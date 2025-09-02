Što je KiboShib (KIBSHI)

Kiboshib (KIBSHI) is the first ai-generated meme coin on any blockchain, launched on-chain December 8th, 2022, during the first week of ChatGPT's release. The AI generated Kibshi from the concept of being the child of his mother Kabosu (DOGE) and father Shiba Inu (SHIB). Besides just the name, the ai also suggested a logo design, which was then fed into Dall-E to create the cute and iconic Kibshi logo. ‘Kibo’ is Japanese for hope, and Kibshi represents the hope of a better future where AI is omnipresent.

KiboShib dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje KiboShib ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti KIBSHI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o KiboShib na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje KiboShib učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

KiboShib (KIBSHI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike KiboShib (KIBSHI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KIBSHI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti KiboShib (KIBSHI)

Tražiš kako kupiti KiboShib? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti KiboShib na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

KiboShib Resurs

Za dublje razumijevanje KiboShib, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o KiboShib Koliko KiboShib (KIBSHI) vrijedi danas? Cijena KIBSHI uživo u USD je 0.000014277 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena KIBSHI u USD? $ 0.000014277 . Provjerite Trenutačna cijena KIBSHI u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija KiboShib? Tržišna kapitalizacija za KIBSHI je $ 14.28M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za KIBSHI? Količina u optjecaju za KIBSHI je 1.00T USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KIBSHI? KIBSHI je postigao ATH cijenu od 0.000047560242401813 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KIBSHI? KIBSHI je vidio ATL cijenu od 0.000000002587915911 USD . Koliki je obujam trgovanja za KIBSHI? 24-satni obujam trgovanja za KIBSHI je $ 22.63K USD . Hoće li KIBSHI još narasti ove godine? KIBSHI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KIBSHI predviđanje cijene za detaljniju analizu.

