Kiba Inu (KIBA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kiba Inu (KIBA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kiba Inu (KIBA) Informacije Kiba Inu is restoring integrity to meme coins by building the safest Dex and Launchpad in the space. KibaSwap already includes our swap, KibaFomo, Honeypot Checker, KibaTools, and KibaReports. Službena web stranica: https://kibainu.org Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x005d1123878fc55fbd56b54c73963b234a64af3c

Kiba Inu (KIBA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kiba Inu (KIBA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 826.91B $ 826.91B $ 826.91B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 923.10K $ 923.10K $ 923.10K Povijesni maksimum: $ 0.0000819 $ 0.0000819 $ 0.0000819 Povijesni minimum: $ 0.000000138837383056 $ 0.000000138837383056 $ 0.000000138837383056 Trenutna cijena: $ 0.0000009231 $ 0.0000009231 $ 0.0000009231 Saznajte više o cijeni Kiba Inu (KIBA)

Kiba Inu (KIBA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kiba Inu (KIBA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KIBA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KIBA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KIBA tokena, istražite KIBA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti KIBA Jeste li zainteresirani za dodavanje Kiba Inu (KIBA) u svoj portfelj?

Kiba Inu (KIBA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena KIBA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite KIBA povijest cijena odmah!

KIBA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KIBA? Naša KIBA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KIBA predviđanje cijene tokena odmah!

