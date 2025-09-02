Više o KIBA

$0.0000009151
-2.50%1D
Grafikon aktualnih cijena Kiba Inu (KIBA)
Kiba Inu (KIBA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0000008346
24-satna najniža cijena
$ 0.00000097
24-satna najviša cijena

$ 0.0000008346
$ 0.00000097
$ 0.00009215731205006
$ 0.000000138837383056
+5.22%

-2.50%

-1.77%

-1.77%

Kiba Inu (KIBA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0000009151. Tijekom protekla 24 sata, KIBAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000008346 i najviše cijene $ 0.00000097, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KIBA je $ 0.00009215731205006, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000138837383056.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KIBA se promijenio za +5.22% u posljednjih sat vremena, -2.50% u posljednjih 24 sata i -1.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kiba Inu (KIBA)

No.4801

$ 0.00
$ 102.35
$ 915.10K
0.00
1,000,000,000,000
826,909,234,639
0.00%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kiba Inu je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 102.35. Količina u optjecaju KIBA je 0.00, s ukupnom količinom od 826909234639. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 915.10K.

Kiba Inu (KIBA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Kiba Inu za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000000023464-2.50%
30 dana$ +0.0000001783+24.19%
60 dana$ +0.0000002428+36.11%
90 dana$ +0.0000001303+16.60%
Kiba Inu promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u KIBA od $ -0.000000023464 (-2.50%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Kiba Inu 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000001783 (+24.19%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Kiba Inu 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KIBA od $ +0.0000002428 (+36.11%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Kiba Inu 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0000001303 (+16.60%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Kiba Inu (KIBA)?

Pogledajte Kiba Inu stranicu Povijest cijena sada.

Što je Kiba Inu (KIBA)

Kiba Inu is restoring integrity to meme coins by building the safest Dex and Launchpad in the space. KibaSwap already includes our swap, KibaFomo, Honeypot Checker, KibaTools, and KibaReports.

Kiba Inu dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Kiba Inu ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti KIBA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Kiba Inu na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Kiba Inu učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Kiba Inu Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kiba Inu (KIBA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kiba Inu (KIBA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kiba Inu.

Provjerite Kiba Inu predviđanje cijene sada!

Kiba Inu (KIBA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kiba Inu (KIBA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KIBA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Kiba Inu (KIBA)

Tražiš kako kupiti Kiba Inu? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Kiba Inu na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

KIBA u lokalnim valutama

Kiba Inu Resurs

Za dublje razumijevanje Kiba Inu, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Kiba Inu web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kiba Inu

Koliko Kiba Inu (KIBA) vrijedi danas?
Cijena KIBA uživo u USD je 0.0000009151 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KIBA u USD?
Trenutačna cijena KIBA u USD je $ 0.0000009151. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kiba Inu?
Tržišna kapitalizacija za KIBA je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KIBA?
Količina u optjecaju za KIBA je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KIBA?
KIBA je postigao ATH cijenu od 0.00009215731205006 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KIBA?
KIBA je vidio ATL cijenu od 0.000000138837383056 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KIBA?
24-satni obujam trgovanja za KIBA je $ 102.35 USD.
Hoće li KIBA još narasti ove godine?
KIBA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KIBA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:56:30 (UTC+8)

