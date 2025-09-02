Više o KHAI

KHAI Informacije o cijeni

KHAI Bijela knjiga

KHAI Službena web stranica

KHAI Tokenomija

KHAI Prognoza cijena

KHAI Povijest

Vodič za kupnju KHAI

Konverter KHAI u fiducijarnu valutu

KHAI Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Kitten Haimer Logotip

Kitten Haimer Cijena(KHAI)

1 KHAI u USD cijena uživo:

$0.0272
$0.0272$0.0272
-1.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Kitten Haimer (KHAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:41:52 (UTC+8)

Kitten Haimer (KHAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0266
$ 0.0266$ 0.0266
24-satna najniža cijena
$ 0.0306
$ 0.0306$ 0.0306
24-satna najviša cijena

$ 0.0266
$ 0.0266$ 0.0266

$ 0.0306
$ 0.0306$ 0.0306

$ 1.4306544536586003
$ 1.4306544536586003$ 1.4306544536586003

$ 0.02091770954740156
$ 0.02091770954740156$ 0.02091770954740156

0.00%

-1.79%

-6.21%

-6.21%

Kitten Haimer (KHAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0272. Tijekom protekla 24 sata, KHAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.0266 i najviše cijene $ 0.0306, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KHAI je $ 1.4306544536586003, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02091770954740156.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KHAI se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -1.79% u posljednjih 24 sata i -6.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kitten Haimer (KHAI)

No.4642

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.73K
$ 4.73K$ 4.73K

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

0.00
0.00 0.00

54,000,000
54,000,000 54,000,000

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kitten Haimer je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 4.73K. Količina u optjecaju KHAI je 0.00, s ukupnom količinom od 54000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.47M.

Kitten Haimer (KHAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Kitten Haimer za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000499-1.79%
30 dana$ +0.0024+9.67%
60 dana$ -0.0097-26.29%
90 dana$ -0.0201-42.50%
Kitten Haimer promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u KHAI od $ -0.000499 (-1.79%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Kitten Haimer 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0024 (+9.67%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Kitten Haimer 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KHAI od $ -0.0097 (-26.29%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Kitten Haimer 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0201 (-42.50%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Kitten Haimer (KHAI)?

Pogledajte Kitten Haimer stranicu Povijest cijena sada.

Što je Kitten Haimer (KHAI)

Kitten Haimer is a meme coin on the Solana chain.

Kitten Haimer dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Kitten Haimer ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti KHAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Kitten Haimer na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Kitten Haimer učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Kitten Haimer Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kitten Haimer (KHAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kitten Haimer (KHAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kitten Haimer.

Provjerite Kitten Haimer predviđanje cijene sada!

Kitten Haimer (KHAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kitten Haimer (KHAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KHAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Kitten Haimer (KHAI)

Tražiš kako kupiti Kitten Haimer? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Kitten Haimer na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

KHAI u lokalnim valutama

1 Kitten Haimer(KHAI) u VND
715.768
1 Kitten Haimer(KHAI) u AUD
A$0.041344
1 Kitten Haimer(KHAI) u GBP
0.019856
1 Kitten Haimer(KHAI) u EUR
0.02312
1 Kitten Haimer(KHAI) u USD
$0.0272
1 Kitten Haimer(KHAI) u MYR
RM0.114784
1 Kitten Haimer(KHAI) u TRY
1.119008
1 Kitten Haimer(KHAI) u JPY
¥3.9984
1 Kitten Haimer(KHAI) u ARS
ARS$37.465552
1 Kitten Haimer(KHAI) u RUB
2.191504
1 Kitten Haimer(KHAI) u INR
2.3936
1 Kitten Haimer(KHAI) u IDR
Rp445.901568
1 Kitten Haimer(KHAI) u KRW
37.93584
1 Kitten Haimer(KHAI) u PHP
1.553664
1 Kitten Haimer(KHAI) u EGP
￡E.1.319744
1 Kitten Haimer(KHAI) u BRL
R$0.147696
1 Kitten Haimer(KHAI) u CAD
C$0.037264
1 Kitten Haimer(KHAI) u BDT
3.305616
1 Kitten Haimer(KHAI) u NGN
41.653808
1 Kitten Haimer(KHAI) u COP
$109.236832
1 Kitten Haimer(KHAI) u ZAR
R.0.479264
1 Kitten Haimer(KHAI) u UAH
1.125264
1 Kitten Haimer(KHAI) u VES
Bs3.9712
1 Kitten Haimer(KHAI) u CLP
$26.384
1 Kitten Haimer(KHAI) u PKR
Rs7.707392
1 Kitten Haimer(KHAI) u KZT
14.639312
1 Kitten Haimer(KHAI) u THB
฿0.878832
1 Kitten Haimer(KHAI) u TWD
NT$0.833136
1 Kitten Haimer(KHAI) u AED
د.إ0.099824
1 Kitten Haimer(KHAI) u CHF
Fr0.02176
1 Kitten Haimer(KHAI) u HKD
HK$0.211888
1 Kitten Haimer(KHAI) u AMD
֏10.397472
1 Kitten Haimer(KHAI) u MAD
.د.م0.244256
1 Kitten Haimer(KHAI) u MXN
$0.50728
1 Kitten Haimer(KHAI) u SAR
ريال0.102
1 Kitten Haimer(KHAI) u PLN
0.098736
1 Kitten Haimer(KHAI) u RON
лв0.117776
1 Kitten Haimer(KHAI) u SEK
kr0.255408
1 Kitten Haimer(KHAI) u BGN
лв0.045424
1 Kitten Haimer(KHAI) u HUF
Ft9.173472
1 Kitten Haimer(KHAI) u CZK
0.566848
1 Kitten Haimer(KHAI) u KWD
د.ك0.008296
1 Kitten Haimer(KHAI) u ILS
0.09112
1 Kitten Haimer(KHAI) u AOA
Kz24.794704
1 Kitten Haimer(KHAI) u BHD
.د.ب0.0102544
1 Kitten Haimer(KHAI) u BMD
$0.0272
1 Kitten Haimer(KHAI) u DKK
kr0.173264
1 Kitten Haimer(KHAI) u HNL
L0.711552
1 Kitten Haimer(KHAI) u MUR
1.24576
1 Kitten Haimer(KHAI) u NAD
$0.477632
1 Kitten Haimer(KHAI) u NOK
kr0.271728
1 Kitten Haimer(KHAI) u NZD
$0.045968
1 Kitten Haimer(KHAI) u PAB
B/.0.0272
1 Kitten Haimer(KHAI) u PGK
K0.115056
1 Kitten Haimer(KHAI) u QAR
ر.ق0.099008
1 Kitten Haimer(KHAI) u RSD
дин.2.720544

Kitten Haimer Resurs

Za dublje razumijevanje Kitten Haimer, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Kitten Haimer web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kitten Haimer

Koliko Kitten Haimer (KHAI) vrijedi danas?
Cijena KHAI uživo u USD je 0.0272 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KHAI u USD?
Trenutačna cijena KHAI u USD je $ 0.0272. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kitten Haimer?
Tržišna kapitalizacija za KHAI je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KHAI?
Količina u optjecaju za KHAI je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KHAI?
KHAI je postigao ATH cijenu od 1.4306544536586003 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KHAI?
KHAI je vidio ATL cijenu od 0.02091770954740156 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KHAI?
24-satni obujam trgovanja za KHAI je $ 4.73K USD.
Hoće li KHAI još narasti ove godine?
KHAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KHAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:41:52 (UTC+8)

Kitten Haimer (KHAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

KHAI u USD kalkulator

Iznos

KHAI
KHAI
USD
USD

1 KHAI = 0.0272 USD

Trgujte KHAI

KHAIUSDT
$0.0272
$0.0272$0.0272
-1.79%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine