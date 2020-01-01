Klever Finance (KFI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Klever Finance (KFI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Klever Finance (KFI) Informacije Klever Finance is the Klever Blockchain governance token. KFI token holders will have an essential influence and crucial responsibility over the Klever Blockchain's function and have complete control over the apps protocol configuration (such as application fees and functionalities), as well as approval authority over new apps using an on-chain voting system. Službena web stranica: https://klever.org/ Bijela knjiga: https://docs.klever.finance/ Istraživač blokova: https://kleverscan.org/asset/KFI Kupi KFI odmah!

Klever Finance (KFI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Klever Finance (KFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 11.00M $ 11.00M $ 11.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 20.58M $ 20.58M $ 20.58M Povijesni maksimum: $ 2.2 $ 2.2 $ 2.2 Povijesni minimum: $ 0.30255480582300115 $ 0.30255480582300115 $ 0.30255480582300115 Trenutna cijena: $ 0.9802 $ 0.9802 $ 0.9802 Saznajte više o cijeni Klever Finance (KFI)

Klever Finance (KFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Klever Finance (KFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KFI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KFI tokena, istražite KFI cijenu tokena uživo!

