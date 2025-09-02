Klever Finance (KFI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.8243. Tijekom protekla 24 sata, KFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.8081 i najviše cijene $ 0.8281, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KFI je $ 206.5141464750186, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.30255480582300115.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KFI se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, +1.37% u posljednjih 24 sata i +17.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Klever Finance (KFI)
No.4452
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 22.55K
$ 22.55K$ 22.55K
$ 17.31M
$ 17.31M$ 17.31M
0.00
0.00 0.00
21,000,000
21,000,000 21,000,000
10,999,000
10,999,000 10,999,000
0.00%
KLV
Trenutačna tržišna kapitalizacija Klever Finance je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 22.55K. Količina u optjecaju KFI je 0.00, s ukupnom količinom od 10999000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.31M.
Klever Finance (KFI) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Klever Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.01114
+1.37%
30 dana
$ +0.424
+105.92%
60 dana
$ +0.3576
+76.62%
90 dana
$ +0.4978
+152.46%
Klever Finance promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u KFI od $ +0.01114 (+1.37%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Klever Finance 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.424 (+105.92%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Klever Finance 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KFI od $ +0.3576 (+76.62%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Klever Finance 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.4978 (+152.46%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Klever Finance (KFI)?
Klever Finance is the Klever Blockchain governance token. KFI token holders will have an essential influence and crucial responsibility over the Klever Blockchain's function and have complete control over the apps protocol configuration (such as application fees and functionalities), as well as approval authority over new apps using an on-chain voting system.
Klever Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Klever Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti KFI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Klever Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Klever Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Kako kupiti Klever Finance (KFI)
Tražiš kako kupiti Klever Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Klever Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.