Klever Finance Cijena(KFI)

1 KFI u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena Klever Finance (KFI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:51:29 (UTC+8)

Klever Finance (KFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

Klever Finance (KFI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.8243. Tijekom protekla 24 sata, KFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.8081 i najviše cijene $ 0.8281, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KFI je $ 206.5141464750186, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.30255480582300115.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KFI se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, +1.37% u posljednjih 24 sata i +17.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Klever Finance (KFI)

No.4452

KLV

Trenutačna tržišna kapitalizacija Klever Finance je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 22.55K. Količina u optjecaju KFI je 0.00, s ukupnom količinom od 10999000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.31M.

Klever Finance (KFI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Klever Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.01114+1.37%
30 dana$ +0.424+105.92%
60 dana$ +0.3576+76.62%
90 dana$ +0.4978+152.46%
Klever Finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u KFI od $ +0.01114 (+1.37%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Klever Finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.424 (+105.92%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Klever Finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KFI od $ +0.3576 (+76.62%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Klever Finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.4978 (+152.46%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Klever Finance (KFI)?

Pogledajte Klever Finance stranicu Povijest cijena sada.

Što je Klever Finance (KFI)

Klever Finance is the Klever Blockchain governance token. KFI token holders will have an essential influence and crucial responsibility over the Klever Blockchain's function and have complete control over the apps protocol configuration (such as application fees and functionalities), as well as approval authority over new apps using an on-chain voting system.

Klever Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Klever Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti KFI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Klever Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Klever Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Klever Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Klever Finance (KFI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Klever Finance (KFI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Klever Finance.

Provjerite Klever Finance predviđanje cijene sada!

Klever Finance (KFI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Klever Finance (KFI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KFI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Klever Finance (KFI)

Tražiš kako kupiti Klever Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Klever Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

KFI u lokalnim valutama

1 Klever Finance(KFI) u VND
21,691.4545
1 Klever Finance(KFI) u AUD
A$1.252936
1 Klever Finance(KFI) u GBP
0.601739
1 Klever Finance(KFI) u EUR
0.700655
1 Klever Finance(KFI) u USD
$0.8243
1 Klever Finance(KFI) u MYR
RM3.478546
1 Klever Finance(KFI) u TRY
33.911702
1 Klever Finance(KFI) u JPY
¥121.1721
1 Klever Finance(KFI) u ARS
ARS$1,135.399063
1 Klever Finance(KFI) u RUB
66.405608
1 Klever Finance(KFI) u INR
72.579615
1 Klever Finance(KFI) u IDR
Rp13,513.112592
1 Klever Finance(KFI) u KRW
1,149.65121
1 Klever Finance(KFI) u PHP
47.092259
1 Klever Finance(KFI) u EGP
￡E.39.995036
1 Klever Finance(KFI) u BRL
R$4.475949
1 Klever Finance(KFI) u CAD
C$1.129291
1 Klever Finance(KFI) u BDT
100.177179
1 Klever Finance(KFI) u NGN
1,262.324777
1 Klever Finance(KFI) u COP
$3,310.438258
1 Klever Finance(KFI) u ZAR
R.14.50768
1 Klever Finance(KFI) u UAH
34.150749
1 Klever Finance(KFI) u VES
Bs120.3478
1 Klever Finance(KFI) u CLP
$797.9224
1 Klever Finance(KFI) u PKR
Rs233.903368
1 Klever Finance(KFI) u KZT
444.363644
1 Klever Finance(KFI) u THB
฿26.633133
1 Klever Finance(KFI) u TWD
NT$25.256552
1 Klever Finance(KFI) u AED
د.إ3.025181
1 Klever Finance(KFI) u CHF
Fr0.65944
1 Klever Finance(KFI) u HKD
HK$6.421297
1 Klever Finance(KFI) u AMD
֏315.096918
1 Klever Finance(KFI) u MAD
.د.م7.402214
1 Klever Finance(KFI) u MXN
$15.373195
1 Klever Finance(KFI) u SAR
ريال3.091125
1 Klever Finance(KFI) u PLN
3.000452
1 Klever Finance(KFI) u RON
лв3.569219
1 Klever Finance(KFI) u SEK
kr7.740177
1 Klever Finance(KFI) u BGN
лв1.368338
1 Klever Finance(KFI) u HUF
Ft278.28368
1 Klever Finance(KFI) u CZK
17.194898
1 Klever Finance(KFI) u KWD
د.ك0.2514115
1 Klever Finance(KFI) u ILS
2.761405
1 Klever Finance(KFI) u AOA
Kz751.407151
1 Klever Finance(KFI) u BHD
.د.ب0.3107611
1 Klever Finance(KFI) u BMD
$0.8243
1 Klever Finance(KFI) u DKK
kr5.250791
1 Klever Finance(KFI) u HNL
L21.59666
1 Klever Finance(KFI) u MUR
37.75294
1 Klever Finance(KFI) u NAD
$14.499437
1 Klever Finance(KFI) u NOK
kr8.234757
1 Klever Finance(KFI) u NZD
$1.393067
1 Klever Finance(KFI) u PAB
B/.0.8243
1 Klever Finance(KFI) u PGK
K3.486789
1 Klever Finance(KFI) u QAR
ر.ق3.000452
1 Klever Finance(KFI) u RSD
дин.82.495944

Klever Finance Resurs

Za dublje razumijevanje Klever Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Klever Finance web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Klever Finance

Koliko Klever Finance (KFI) vrijedi danas?
Cijena KFI uživo u USD je 0.8243 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KFI u USD?
Trenutačna cijena KFI u USD je $ 0.8243. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Klever Finance?
Tržišna kapitalizacija za KFI je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KFI?
Količina u optjecaju za KFI je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KFI?
KFI je postigao ATH cijenu od 206.5141464750186 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KFI?
KFI je vidio ATL cijenu od 0.30255480582300115 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KFI?
24-satni obujam trgovanja za KFI je $ 22.55K USD.
Hoće li KFI još narasti ove godine?
KFI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KFI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Klever Finance (KFI) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

